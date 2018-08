Bob in de sportkantine wil 0 verkeersslachtoffers

De campagne Bob in de sportkantine is een onderdeel van de ‘Maak van de nul een punt‘ campagne. Deze is erop gericht om te voorkomen dat s(up)porters vanuit de kantine achter het stuur kruipen nadat zij alcohol hebben gedronken.

De campagne ‘Bob in de sportkantine’ loopt t/m december in de regio’s Drechtsteden, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Rotterdam en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Spreek af wie er rijdt

De campagne spoort bezoekers van sportkantines aan om alcoholvrij te rijden en samen af te spreken wie hen naar huis rijdt. Hij of zij moet de sportvrienden veilig naar huis brengen en daarmee een punt maken van nul verkeersslachtoffers. Sportclubs kunnen hun maatschappelijke betrokkenheid tonen door gratis aan de campagne mee te doen:

• vraag een gratis campagnepakket aan met promotiemateriaal voor in de kantine. De organisatie zal de pakketten na de zomer aan de clubs toesturen;

• ontvang een bezoekje van het campagneteam tijdens een belangrijke wedstrijd, een evenement of een feestje op de club;

• bestel een sponsorbord op maat voor langs het veld of voor in de kantine;

• vraag een IVA-training aan voor het barpersoneel van de club. De clubs krijgen t.z.t. bericht waar en wanneer de IVA-training precies wordt gegeven.

Win een Bob limo

En gedurende de campagne kan er door de sportclub ook acht keer een limorit worden gewonnen. Deze brengt de Bob na een feest samen met zijn vrienden thuis. Met deze limo wil iedereen natuurlijk wel de sportBob zijn.

• de organisatie verloot twee limo’s onder de deelnemende sportclubs;

• drie limo’s zijn te winnen door de meeste punten te scoren in de Bob-quiz en

• eveneens drie limo’s zijn te winnen via social media acties.

Elke sportclub in de regio kan zich hier voor deelname aan de campagne aanmelden. Een limo of leuke Bob-artikelen winnen kan doorlopend. Volg de campagne daarvoor op Facebook en Twitter.

