Heft de KNVB het bierverbod in voetbalstadions op?

Bier is in de voetbalstadions officieel verboden maar er zijn elk weekend op de tribunes genoeg biertjes te vinden. Daarom krijgt de KNVB nu een tik op de vingers van het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP).

Het oogje toeknijpen door de KNVB, vindt STAP niet kunnen. “De voetbalbond moet zijn eigen regels natuurlijk wel handhaven.”

Verbod voor voetbalstadions schrappen

Maar deze oproep heeft een averechts effect, want de KNVB wil het verbod op alcohol in voetbalstadions juist schrappen. De bond wil de verantwoordelijkheid nu bij de clubs zelf leggen. Deze ommezwaai kan op weinig begrip van STAP rekenen.

“De KNVB heeft in 2017 het gebruik van alcohol langs de lijn bij amateurclubs volledig aan banden gelegd”, stelt Wim van Dalen, directeur van STAP. “Het argument van de bond was om de orde en rust onder het publiek te handhaven.” Van Dalen vraagt zich af waarom dat dan niet geldt voor het betaald voetbal?”

DETO en de Graafschap

Onlangs nog gaf burgemeester Mark Boumans van de gemeente Doetinchem aan het bierbeleid bij de Graafschap te wijzigen. Vóór de wedstrijd en na de rust mogen er weer met twee glazen de tribune op. “Daardoor is het veel ‘rustiger’ geworden en hebben wij het afgelopen jaar nog niet één rel gehad.”

DETO Twenterand probeerde in juni jl. het Groningse bezoekersvak koets te houden door naast het veld bier te tappen. Tevergeefs, want al tijdens de wedstrijd raakten tientallen mensen langs de lijn met elkaar slaags. DETO overtrad met deze actie de alcoholregelgeving zoals die door de KNVB is opgesteld.

Clubs en brouwerijen

Van Dalen heeft geen begrip voor de beslissing van de KNVB. “De belangen rondom het voetbal zijn groot en er zal ook wel druk vanuit de clubs zijn geweest. Daarnaast zullen ook grote brouwerijen zoals Heineken hun invloed op deze beslissing hebben gehad. Toch is het natuurlijk schandalig dat de KNVB deze beslissing niet naar buiten brengt.”

Follow @Allesportzaken