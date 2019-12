Na alcoholvrij bier nu ook alcoholvrije wijn in opkomst

Na de introductie van 0%-bier tien jaar geleden, wint nu ook alcoholvrije wijn aan populariteit. “De smaak is steeds beter en de markt van alcoholvrij gaat groeien”, blijkt uit ABN Amro onderzoek.

Bijna 6% van het bier dat Nederlanders bestellen, is nu al alcoholvrij. De consumptie van alcoholvrij bier steeg in 2018 met 32% terwijl wij niet meer bier zijn gaan drinken.

Nieuwe typen alcoholvrije wijn

De verkoop van wit- en speciaalbier met of zonder alcohol neemt toe. Volgens Nielsen is het aandeel alcoholvrij bier in winkels inmiddels zo’n 6,3%. Online is dit aandeel zelfs twee keer zo hoog.

In 2019 valt het grote aantal nieuwe typen alcoholvrije wijn en cider op. En het aantal nieuwe introducties hiervan zal gaan toenemen. Wijnproducenten kunnen tegenwoordig de smaak van wijn, na het de-alcoholiseren, veel beter ‘vasthouden’.

Snellere groei van alcoholvrij

De productie van alcoholvrije wijn is tot nu toe voorbehouden aan ondernemers die zich hierin hebben gespecialiseerd. Het aandeel van dit type wijn is volgens ABN Amro nu niet meer dan 1% van de totale wijnverkoop.

De verkoopvolumes van wijn en sterk lopen terug. Omdat grote producenten in de ‘alcoholvrije markt’ stappen, komt er meer geld beschikbaar voor innovatie. Dat zorgt weer voor een snellere groei van alcoholvrije dranken.

Consument zoekt alternatieven

En de consument lijkt er klaar voor want die drinkt steeds minder alcohol. Volgens STAP is de consumptie van bier (-15%) en wijn (-5%) in 10 jaar fors afgenomen. Die afname hangt samen met hun wens om gezonder te gaan leven.

Zij zijn actief op zoek naar alternatieven voor alcoholhoudende drank. Marketeers spelen daarop in door het gezonde aspect van alcoholvrij te benadrukken. Tegelijkertijd onderstrepen zij dat de smaak en de beleving van alcohol behouden blijft. “De wens van consumenten voor alternatieven zoals alcoholvrije wijn, zal in de komende jaren dus toenemen”, zo voorspelt ABN Amro.

Follow @Allesportzaken