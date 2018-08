Alcoholvrij bier in sportkantines is niet suf meer

Alcoholvrij bier drinken is niet suf meer. De consumptie ervan neemt toe en de smaak wordt steeds beter. Volgens de laatste cijfers maakt alcoholvrij bier nu 4% uit van de totale bierconsumptie.

In het jaarlijkse Nationaal Bieronderzoek bleek dat inmiddels 45% van de ondervraagde bierdrinkers zo af en toe voor bier met minder of geen alcohol kiest.

Verbeterde smaak

Circa 4% de totale bierconsumptie klinkt als weinig. Maar volgens horeca-trendwatcher Lennert Rietveld gaat het toch om een flinke stijging.

“De toename is vooral te danken aan de verbeterde smaak en het ruimere aanbod van de 0.0 variant bieren. Het is een acceptabel alternatief als je met de auto bent en toch wilt meedrinken”, zo stelt Rietveld.

Wereld te winnen

In de kroeg is het volgens Rietveld nog niet vanzelfsprekend om ook alcoholvrij bier aan te bieden. “Zo’n 30% van het alcoholvrije bier wordt in de horeca verkocht. Daar valt dus nog een wereld te winnen.”

“Van wijn zie je inmiddels ook alcoholvrije varianten verschijnen. Daarvan is het alleen lastiger om de smaak zonder alcohol goed te krijgen. Het wordt dan een soort druivensap”, legt Rietveld uit.

Houd 18 jaar aan

Alcoholvrij in sportkantines is voor kinderen veel beter dan alcoholhoudend. STAP adviseert ouders echter om de leeftijdsgrens van 18 jaar aan te houden voor alcoholvrij. Want door gewenning wordt de stap naar dranken met alcohol voor kinderen makkelijker.

Alcoholvrij bier niet per definitie gezond

Jaap Seidell, hoogleraar Voeding en Gezondheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam, juicht alcoholvrij consumeren toe. “Dat steeds meer mensen kiezen voor een alcoholvrije variant, betekent zij zich bewust zijn van de gevaren van alcohol en dat daar goede alternatieven voor te krijgen zijn.”

Toch waarschuwt hij voor de keerzijde van alcoholvrij. “Sommige varianten bevatten namelijk heel veel suiker. Als je zes blikjes alcoholvrije Radler op een avond drinkt, word je alsnog dik. Het klinkt misschien saai maar als je écht gezond bezig wilt zijn, kun je het beste gewoon water drinken.”

