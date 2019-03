Alcohol doorgeven aan minderjarigen wordt strafbaar

In het Nationaal Preventieakkoord staat dat het alcohol doorgeven door volwassenen aan minderjarigen een overtreding wordt. De wens is begrijpelijk maar hoe moet barpersoneel dat in een bomvolle sportkantine controleren?

Stas. Paul Blokhuis wil het doorgeven van alcohol door volwassenen aan minderjarigen strafbaar stellen. Verwacht hij dat sportclubs dat in hun kantines gaan controleren?

Alcohol via internet

Verkopers van alcohol via internet zullen de verkoop aan minderjarigen tegen moeten gaan. Het Ministerie van VWS wil daar strengere regels aan verbinden en het toezicht moet bij de NVWA komen te liggen. Blokhuis praat nu met een aantal partijen over een wetsvoorstel waarin hij deze regels wil vastleggen.

Verkopers van alcohol via internet worden verantwoordelijk voor de naleving van de leeftijdsgrens. Bij de bestelling moet de aanbieder controleren of de koper minimaal 18 jaar is. De bezorger moet weten bij welke bestellingen hij of zij de leeftijdsgrens moet controleren. Hij mag de bestelling bovendien niet meer bij de buren afgegeven.

NVWA mag zich voordoen als minderjarige

Verkopers van alcohol via internet zullen worden gecontroleerd door de NVWA. De inspecteurs van de NVWA krijgen de bevoegdheid om zich bij controle voor te doen als minderjarige.

Onderzoeksbureau Objectief onderzocht onlangs de naleving van de alcoholleeftijd door thuisbezorgkanalen. Die voldeden maar in 9,5% van de gevallen aan de regels. Blokhuis: “Dit percentage is dramatisch. Bezorgers blijken de leeftijd in 90% van de gevallen niet te controleren. In de komende jaren mag het niet meer voorkomen dat jongeren alcohol via internet kunnen kopen.”

Alcohol doorgeven

Alcohol doorgeven door volwassenen aan minderjarigen wordt in de Drank- en Horecawet dus een overtreding. Het lijkt erop dat Blokhuis ook van sportkantinebeheerders zal verwachten dat zij dit gaan controleren.

Het kan in een sportkantine behoorlijk druk zijn. Het is dus maar de vraag of het van het personeel mag worden verwacht om alle bewegingen in de gaten te houden.

