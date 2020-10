‘Zien drinken doet drinken’ campagne start 2 november

De landelijke alcohol-actieweek van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) ‘Zien drinken doet drinken’ start op 2 november. De campagne richt zich op ouders met opgroeiende kinderen.

Alcohol drinken waar kinderen en jongeren bij zijn, is niet verstandig. En dat is een situatie die zich maar al te vaak op sportclubs voordoet.

Van ‘zien drinken’ gaan kinderen eerder drinken. Dat blijkt o.m. uit onderzoek van Koen Smit van het Trimbos Instituut. Hoe vaker kinderen (hun) ouders alcohol zien drinken, des te jonger willen zij zelf gaan drinken.

MarketResponse deed onderzoek onder ruim 1.500 volwassenen. Hieruit blijkt dat het gebruik van alcohol de ouders in een spagaat brengt. Zo’n 65 procent van hen vindt dat volwassenen zich meer bewust moeten zijn van hun voorbeeldgedrag. Toch probeert slechts 32% zelf minder of geen alcohol te drinken als er kinderen bij zijn.

De AAN informeerde 400 ouders van minderjarige kinderen over de risico’s die het onderzoek van Smit in kaart bracht. Zo’n 63 procent van deze ouders gaf daarop aan bereid te zijn om geen of minder alcohol meer te drinken waar kinderen bij zijn.

Om de boodschap onder de aandacht te brengen zijn flyers, posters en gadgets ontwikkeld. Maar ook filmpjes voor de sociale media. Alle materialen zijn te vinden op de website van de campagne.

Ondanks de beperkingen van Covid-19 probeert de AAN online zoveel mogelijk ouders te bereiken. De stichting verspreidt campagnemateriaal en organiseert informatieavonden voor ouders. Op de campagnewebsite staat welke activiteiten de AAN in de regio’s laat plaatsvinden.

AAN wil bevorderen dat iedereen het niet-drinken van alcohol als een normale keuze gaat zien. En zeker als er kinderen en jongeren bij zijn, zoals op sportclubs. AAN pleit er bovendien voor dat Nederland de problemen rond alcohol beter afstemt op de aanbevelingen van de WHO. Dat betekent o.m. minder verkooppunten en een hogere prijs voor alcohol. Maar ook een verbod op alcoholreclame en -sponsoring.

