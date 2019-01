Alcohol in sportkantines nauwelijks gecontroleerd

In de regio Nijmegen / Arnhem wordt vrijwel niet gecontroleerd op de verstrekking van alcohol in sportkantines. Alleen de gemeenten Druten en Nijmegen deelden het afgelopen jaar boetes uit.

Andere gemeenten in de regio controleerden sporadisch en deelden waarschuwingen uit i.p.v. boetes. Dat bleek uit onderzoek van De Gelderlander bij 50 sportclubs in 35 gemeenten.

80% gaat in de fout

Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid (STAP) is verbijsterd over de opstelling van de gemeenten. “En dat terwijl het in 80% niet goed gaat met de uitgifte van alcohol in sportkantines”, zegt directeur Wim van Dalen.

Jongeren onder de 18 mogen in Nederland geen alcohol kopen. “Het is eigenlijk onvoorstelbaar dat er nog gemeenten zijn die niet controleren. En daar schamen zij zich niet eens voor”, aldus Van Dalen.

Geen middelen

Ook Tim Wolters van onderzoeksbureau Objectief, noemt het ‘kwalijk’ dat er zo slecht gecontroleerd wordt. “Gemeenten helpen met het ontwikkelen van beleid en moeten de noodzakelijke controles uitvoeren.”

“Gemeenten controleren maar heel gebrekkig omdat zij onvoldoende middelen vrij (kunnen) maken voor de controle op alcohol in sportkantines”, zo stelt Wolters.

Te weinig mensen

Doesburg is een van de gemeenten die sportkantines de afgelopen jaren helemaal niet heeft gecontroleerd. “Dat heeft inderdaad te maken met de controlecapaciteit”, erkent burgemeester Loes van der Meijs. “Wij hebben er te weinig mensen voor en de politie ook.”

Van der Meijs heeft geen signalen ontvangen dat er bij de sportclubs in Doesburg veel mis zou gaan. Toch zal de gemeente vanaf 2019 gaan controleren. “Wij hebben daarvoor de middelen vrij gemaakt.”

Lokjongeren niet toegestaan

De gemeenten Nijmegen en Druten deelden wel boetes uit maar dat ging niet zonder slag of stoot. Voetbalclub De Trekvogels vocht onlangs een boete met succes aan bij de rechter. Die bepaalde namelijk dat de inzet van anonieme ‘lokjongeren’ door Nijmegen, niet was toegestaan. Nijmegen gaat overigens tegen deze uitspraak in beroep.

Follow @Allesportzaken