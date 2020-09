Afscheidsfeestje sc Silvolde met ernstige gevolgen

Het COVID-19 virus heeft in de Achterhoek hard toegeslagen. Bij sc Silvolde zijn na een afscheidsfeestje 11 mensen besmet. De GGD heeft 300 mensen in het vizier die het risico op besmetting lopen.

De GGD benadert 300 personen om hen te informeren over de besmettingen bij sc Silvolde. Zij krijgen eventueel het advies om in quarantaine te gaan.

Een flinke groep

De spelers en staf van sc Silvolde zitten inmiddels in quarantaine. De GGD gaat er vanuit dat meer mensen in de komende dagen positief zullen testen. Het aantal besmettingen houdt dus waarschijnlijk niet bij 11 personen op.

De GGD benadert degenen die met besmette personen in contact zijn geweest. Dat moet verdere verspreiding van het virus voorkomen. “Het is een flinke groep die wij achterna moeten bellen”, zegt woordvoerder Thomas Thasing van de GGD .

Afscheidsfeestje

Niet iedereen die bij de besmette mensen in de buurt is geweest moet in quarantaine. “Het gaat om personen zoals gezinsleden die langer dan een kwartier binnen 1,5 meter zijn geweest. Heb je een besmet persoon maar even kort gesproken, dan hoef je dus niet meteen in quarantaine”, zo stelt Thasing.

De GGD zegt niets over de plek van de besmetting. “Die informatie is privacy gevoelig. Het is in dit geval ook niet relevant om aan te geven waar de besmettingen hebben plaatsgevonden.”

Coronavirus nog lang niet weg

Waar de spelers het virus dus hebben opgelopen is niet bekend gemaakt. Wel was er op 22 augustus een afscheidswedstrijd van twee spelers van Silvolde. Aansluitend was er een feestje op sportpark De Munsterman. Preventief zijn alle activiteiten op het sportpark t/m 7 september afgelast.

“De besmettingen in Silvolde laten zien dat het coronavirus nog lang niet weg is. Er komen mogelijk meer maatregelen om besmetting in te dammen”, zegt burgemeester Otwin van Dijk. In verband met de uitbraak zijn intussen al enkele café’s de gemeente Oude IJsselstreek gesloten.

