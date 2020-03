Nieuw budget actieprogramma verenigingen Rotterdam

Heeft u een goed idee of plan voor verduurzaming van uw sportclub in Rotterdam? Dan kunt u nu een bijdrage aanvragen uit het stimuleringsbudget van het ‘Actieprogramma verenigingen‘.

Veel sportclubs in Rotterdam hebben goede ideeën om hun club meer toekomstbestendig te maken. Voor deze clubs stelt de gemeente nu een een nieuwe ‘pot met geld’ beschikbaar.

Clubs die hierop aanspraak willen maken moeten met hun ideeën wel aansluiten op het ‘Actieprogramma verenigingen’. Hierin komen zaken aan de orde zoals flexibele lidmaatschappen en nieuwe sportvormen.

Een zelfstandig ondernemer kan tijdens trainingen van de jeugd op hetzelfde complex bijvoorbeeld bootcamp-lessen voor de ouders aanbieden. Maar een club kan ook experimenteren met een digitale ALV.

In Rotterdam zijn ruim 75.000 mensen lid van een sportvereniging. En dat aantal groeit nog steeds. Sportverenigingen spelen dus een belangrijke rol in het leven van veel Rotterdammers.

En niet alleen vanwege het sportaanbod want zij dragen bij aan het sociale gevoel en de leefbaarheid in wijken. Maar veel clubs zijn nog ‘klassiek’ georganiseerd terwijl de sportbehoefte verandert en om een andere opzet vraagt.

Sportwethouder Sven de Langen: “De vereniging van de toekomst zal er anders uit zien. Die clubs krijgen een andere organisatievorm en een breder sportaanbod dat beter bij deze tijd past. Die verandering is hard nodig omdat de vraag van Rotterdammers verandert.”

De gemeente kan de kaders voor de toekenning van een bijdrage aan de clubs nog aanscherpen. Maar Rotterdam Sportsupport zal eventuele aanpassingen tijdig communiceren.

Rotterdam Sportsupport hanteert drie groepen aanvragen: onder 1.000 euro, tussen 1.000 en 5.000 euro en meer dan 5.000 euro. Afhankelijk van de hoogte van de aanvraag, stelt de gemeente eisen aan het proces en de opvolging.

