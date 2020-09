Hoe zit het met de aansprakelijkheid bij Corona?

Hoe zit het met de aansprakelijkheid van sportclubs als er op de club Corona uitbreekt? Is bij een besmetting het bestuur van de thuisclub verantwoordelijk? Of de speler die zijn of haar naam invult op de registratielijst?



Voor veel sporten start de competitie weer. Sommige clubs willen weten hoe het zit met de aansprakelijkheid van sportclubs bij Corona. De protocollen reppen daar niet over.

Aansprakelijkheid bij Corona

Een sportvereniging is ervoor verantwoordelijk dat iedereen de coronaregels zo goed mogelijk naleeft. Zowel in als rondom de sportaccommodatie. De gemeente gaat over de controle en de handhaving van deze regels. Als een club de regels niet goed naleeft, dan kan de gemeente een accommodatie sluiten. De gemeente kan een club de toegang tot een zaal ontzeggen of die zelfs helemaal sluiten.

Schade aantoonbaar

Er zijn besmettingen die bij bron- en contactonderzoek te herleiden zijn naar een sportvereniging. Maar in principe is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen schade. Tenzij een ander daar aantoonbaar verantwoordelijk voor is. In het geval van een coronabesmetting is dat het geval als:

– is vast te stellen door wie iemand besmet is;

– die besmetting in een clubaccommodatie heeft plaatsgevonden;

– degene die het virus overgedragen heeft, wist dat hij of zij besmettelijk was;

– hij of zij in dat geval met opzet het protocol heeft overtreden en er besmetting kon plaatsvinden.

Lastig te bewijzen

Het is vaak niet mogelijk om dat allemaal te bewijzen. Mensen zonder de symptomen van corona weten doorgaans ook niet dat zij besmettelijk zijn. Dan is het dus ook lastig om de persoon die de besmetting veroorzaakt, aansprakelijk te stellen. Dan kan van een sportclub ook niet worden gevraagd dat wel te weten. Een vereniging is alleen aansprakelijk te stellen als deze:

– zich niet aan de noodverordeningen en protocollen heeft gehouden;

– wist dat er een besmettelijk persoon aanwezig was en daar niets aan heeft gedaan.

Conclusie

De meeste clubs houden zich netjes aan de noodverordening en geldende protocol. Dan lijkt de kans dat de vereniging aansprakelijk is voor een besmetting vrijwel nihil. De gemeente kan bij een aan de accommodatie toe te schrijven besmetting, deze wel sluiten. Maar dat is iets anders dan daarvoor aansprakelijk zijn. Zoiets zal voor een vereniging zelden of nooit juridische gevolgen hebben.

