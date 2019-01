Fout gedrag aanpak via subsidiestop afgedwongen

De gemeente Meierijstad gaat clubs dwingen om fout gedrag en seksuele intimidatie aan te pakken. Verenigingen die niet meewerken lopen het risico om hun subsidie geheel of gedeeltelijk kwijt te raken.

Sportclubs en andere verenigingen in Meierijstad moeten nu echt aan de bak om seksuele intimidatie en ander fout gedrag tegen te gaan.

Veilige en open clubcultuur

Sportclubs moeten o.m. gedragscodes opstellen, een vertrouwenspersoon aanwijzen en bindende afspraken maken rond het melden van grensoverschrijdend of ander fout gedrag. “Deze maatregelen moeten gaan bij dragen aan een veilige sfeer en een open clubcultuur.”

“Als clubs dit gedrag niet willen aanpakken, dan lopen zij het risico dat hun subsidie wordt gekort of zelfs wordt stopgezet”, stelt sportwethouder Coby van der Pas. Meierijstad stuurt alle clubs begin 2019 een zogeheten toolkit met preventieve maatregelen om fout gedrag aan te pakken.

Steekproeven

De gemeente gaat vanaf 2020 via steekproeven testen of clubs zich aan de afspraken houden. BenW wil clubs de tijd geven om het nieuwe beleid in te voeren. Meierijstad heeft de toolkit van NOC*NSF als basis genomen en die aangepast aan de lokale situatie.

De lokale partij ‘Hart voor Schijndel’ zette de aanpak van fout gedrag medio 2017 al op de politieke agenda. De partij pleitte er destijds al voor om clubs te verplichten om vrijwilligers altijd een VOG te laten overleggen. Deze verplichting is nu dus in de toolkit opgenomen.

VOG makkelijker aanvragen

De regels voor het aanvragen van een gratis VOG door sportclubs zijn door het rijk onlangs versoepeld. Organisaties komen hiervoor in aanmerking als hun vrijwilligers met kwetsbare inwoners werken, zoals minderjarigen en/of mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

Meierijstad trekt in 2019 zo’n 50.000 euro uit voor themabijeenkomsten en workshops. Maar de gemeente stelt ook een vertrouwenscontactpersoon aan en opent een hulplijn die door alle clubs gebeld kan worden. Ergens komend voorjaar volgt voor clubbestuurders nog een thema-avond over deze aanpak.

