Sportblessures vaker aanleiding voor juridische stappen

“Clubbestuurders moeten zorgen voor duidelijke protocollen waar trainers en vrijwilligers zich aan moeten houden. Daarmee wordt de kans op ongelukken en juridische stappen tegen de club beperkt”, zegt Jasper van Eekeren van DAS.

Sportblessures leiden steeds vaker tot juridische stappen. Een van de redenen daarvoor is dat mensen zich bewuster zijn van de mogelijkheden om de schade op een andere partij te kunnen verhalen.

Toezicht en waarschuwing

Het beoefenen van een sport draagt het risico met zich mee dat deelnemers kans lopen op schade. Sport kent namelijk vaak snelle en onverwachte lichaamsbewegingen die bij de sport horen. Maar van aansprakelijkheid kan pas sprake zijn als de normen voor zorgvuldigheid zijn overschreden.

Sportclubs hebben een zorgplicht tegenover de sporters. Zij lopen namelijk het risico om aangesproken te worden indien er tijdens het sporten letsel ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld als er te weinig toezicht is gehouden. Maar net zo goed als er niet voldoende instructies en/of waarschuwingen zijn gegeven, of als het materiaal niet in orde is.

Instructie en onderhoud

Een voorbeeld hiervan is een turnoefening waarbij een kind een arm breekt, zonder dat de trainer vooraf duidelijke instructies heeft gegeven. Maar ook de kwaliteit van het veld kan een risico vormen. Want als een sportveld onvoldoende is onderhouden en een speler in een kuil stapt kan hij of zij een gebroken enkel daardoor oplopen.

Procedures en veiligheid

Aansprakelijkheid voor de club ligt dus doorlopend op de loer. Het verdient daarom aanbeveling dat clubbestuurders zich regelmatig buigen over de procedures en de veiligheid. Zo zorgen zij ervoor dat de kans op ongelukken en juridische stappen zo klein mogelijk wordt gehouden. Het is daarom van belang dat het clubbestuur de protocollen actueel houdt maar ook actief deelt met alle betrokkenen.

