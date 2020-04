Aanleg kunstgrasveld na digitale ledenvergadering

Vv Alblasserdam heeft onlangs haar eerste digitale ledenvergadering gehouden. Een ruime meerderheid van de leden stemde in met de aanleg van een kunstgrasveld. Dit moet het huidige hoofdveld gaan vervangen.

Voorzitter Arjan Maat: “De ledenvergadering kon door de coronacrisis niet doorgaan. Wij hebben alle argumenten naar de leden gemaild die hun voorkeur kenbaar konden maken.”

Digitale ledenvergadering

De digitale ledenvergadering verliep goed. Zo’n 80% van de leden koos er online voor om op het hoofdveld kunstgras aan te laten leggen. Maat: “Het eerste elftal kan dan op dezelfde ondergrond trainen en voetballen. En de ouders kunnen vanuit de kantine de training van hun kinderen volgen.”

De club krijgt het nieuwe veld cadeau van de gemeente Alblasserdam. In ruil hiervoor staat de club één van de vier velden af voor de aanleg van parkeerplaats voor campers. “Wij houden dus nog twee natuurgrasvelden over.”

“Van de leden die géén voorstander zijn van het plan, is het gros geen actieve voetballer meer”, stelt Maat. Hij ziet hun voorkeur voor natuurgras als iets dat hoort bij hun hang naar behoud van het oude.”

Onderzoek RIVM

Maat: “De afgelopen jaren zijn steeds meer clubs overgegaan op kunstgras. De kwaliteit daarvan is steeds beter. De jeugd groeit er al mee op en vinden het prettig spelen.

De omstandigheden van het veld zijn altijd gelijk, ook als het slecht weer is.

Uit onderzoek van het RIVM bleek dat de negatieve invloed op de gezond van de spelers meevalt. En wij volgen de richtlijnen van dit instituut. De aanleg van het veld start in augustus of september en duurt ongeveer een maand.”

Geen bezwaren

Het besluit is nog niet helemaal zeker, blijkt uit de woorden van Annet ter Huurne van de gemeente. “Het college werkt mee, maar de gemeenschappelijke regeling van Molenlanden en Alblasserdam moet nog wel een besluit nemen. Dat gaan zij doen zodra bekend is hoe duur het plan is, waarschijnlijk ergens in mei.”

Er is geen bezwaar gemaakt door de omwonenden. Ter Huurne: “We zijn daarom al bezig met de voorbereidingen voor de aanleg van het veld.”

