Aanklacht tegen trainer vv Nieuweschans geseponeerd

Vv Nieuweschans liet een jeugdtrainer op 8 februari jl. weten dat hij op non-actief was gesteld. Hij was op de club niet meer welkom. De politie startte daarop een onderzoek naar de gang van zaken.

Er was nog geen aangifte gedaan en de politie wilde over de situatie bij vv Nieuweschans weinig kwijt. Betrokkenen konden wel een afspraak maken om aangifte te doen.

Verregaand ontoelaatbaar gedrag

Dat deed een jeugdlid tegen de trainer van vv Nieuweschans. De politie gaf aan dat de jongen de man van een zedendelict beschuldigde. De politie startte weliswaar een onderzoek maar hield de verdachte niet aan.

Wel nam de politie een laptop en een telefoon van de 37-jarige trainer in beslag. De politie nam bij de verdachte ook DNA af en nam geluidsdragers in beslag.

Trainer en speler van vv Nieuweschans

De man is trainer van het O-14 team en runde op zondagochtend bij de club ook een voetbalschool. Hij is bovendien speler van het eerste elftal. Zowel het bestuur van de club als het vermeende slachtoffer wilden niet reageren en verwezen steeds naar de politie. Ook de jeugdtrainer was niet bereikbaar voor commentaar. De verdachte heeft tijdens het verhoor steeds gezegd dat hij niets met de zaak te maken had.

Zaak geseponeerd

En naar nu is gebleken, heeft het OM de zedenzaak bij vv Nieuweschans geseponeerd. Er is na onderzoek namelijk geen enkel bewijs tegen de verdachte gevonden. De zaak werd ook aan de tuchtcommissie van de KNVB voorgelegd. Deze vond eveneens geen aanleiding om de man ergens voor te straffen.

Follow @Allesportzaken