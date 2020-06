Aanjager helpt sportclubs om rookvrij te worden

De gemeente Schiedam wil samen met gemeenten in de regio een ‘aanjager’ aanstellen. Zijn of haar taak is om sportclubs eerst rookvrij te maken en vervolgens te houden.

De aanstelling van een jager is een vervolg op de motie Rookvrije Gemeente. Deze motie is al eerder aangenomen door de gemeenteraad van Schiedam.

Samen met de GGD Rotterdam-Rijnmond vroeg Schiedam subsidie aan voor het aanstellen van de aanjager. “Wij willen namelijk samen met de omwonenden streven naar een rookvrije omgeving rond sportparken en -clubs.”

De gemeente wil de aanjager regionaal gaan inzetten. “De regio Rotterdam-Rijnmond wil bij alle sportparken een éénduidige boodschap uitstralen”, zo schreef BenW van de stad. “Wij willen namelijk dat het voor alle inwoners duidelijker is wat wij precies van hen vragen.”

“Die inzet moet de stad Schiedam ook nieuwe inzichten gaan opleveren voor een vervolgaanpak. De aanjager gaat bij de sportverenigingen kennis en ervaring opdoen. Het is dus goed mogelijk dat Schiedam die kennis elders ook kan gaan toepassen.”

“Schiedam krijgt op deze manier steeds meer bouwstenen voor verbetering van het anti-rookbeleid. Dat beleid kunnen wij dan weer zowel lokaal als regionaal gaan toepassen”, aldus BenW.

