Aangepast sporten betaald met PGB vanuit de Wmo

Begeleiding bij het sporten mag betaald worden met een persoonsgebonden budget vanuit de Wmo. Verenigingen die aangepast sporten aanbieden, kunnen begeleiders en deelnemers hierop attent maken.

Aanwending van het PGB vergroot de kans dat mensen met een beperking, kunnen sporten en dat de vereniging daarvoor de nodige begeleiders kan krijgen.

PGB ingetrokken

Een jonge vrouw die wilde paardrijden kon dat niet zonder begeleiding vanwege haar beperking. De gemeente trok haar PGB in omdat begeleiding een taak voor mantelzorgers zou zijn. Dit diende dus door vrijwilligers te gebeuren.

De rechter vindt sportbeoefening echter een maatschappelijke activiteit. En dat valt daarmee onder het begrip ‘participatie’ in de Wmo. Mensen met een beperking die voor het sporten begeleiding nodig hebben, kunnen in bepaalde gevallen dus een PGB aanvragen.

De uitspraak van de CRvB geeft ook aan dat mensen met een beperking die willen sporten, niet afhankelijk mogen zijn van vrijwilligers.

Positieve effecten sport

Van belang was in dit geval dat het de enige sport was die deze vrouw beoefende, dit niet zonder begeleiding kon en de arts een verklaring had afgegeven waarom het sporten positieve effecten had.

Wel moet de aanvrager aantonen waarom de begeleider de zorg moet leveren en waarom andere vrijwilligers die niet kunnen leveren. Als die vrijwilligers er niet zijn, kan een betaalde begeleider uitkomst bieden.

Aangepast sporten

Dit is goed nieuws voor clubs die aangepast sporten aanbieden. Maar ook voor sporters met een beperking die extra begeleiding nodig hebben. De clubs kunnen mensen met een beperking, nu wijzen op de mogelijkheid om dus buiten de vereniging om, een PGB aan te vragen om zo de begeleiders te betalen.

Mensen met een beperking kunnen nu wellicht wat makkelijker begeleiders vinden die hen kunnen helpen. En voor clubs betekent dit dat trainers ontlast worden omdat zij minder extra begeleiding hoeven te geven.

