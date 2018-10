Gezelligheid, vertrouwen, zelfstandigheid en aandacht

Atletiekclubs in de buurt kijken met bewondering naar AVA ’70 in Aalten. “We hebben nooit te weinig trainers of andere vrijwilligers en altijd genoeg gezelligheid op de club”, stelt voorzitter Rudi Meinen.

AVA ’70 is gegroeid van 300 naar 630 leden. Meinen: “Wij schijnen de vier inzichten voor bestuurders feilloos te volgen, maar hebben dat niet echt in de gaten.”

Iedereen is gelijk

“Het draait bij ons om plezier en niet om de prestatie. Wij besteden veel aandacht aan gezellige momenten na de training en andere activiteiten. En wij voeren ook geen selectiebeleid, iedereen is gelijk. Hierdoor krijgen wij geen scheven gezichten bij ouders of atleten”, zo vertelt Meinen.

“Als leden willen trainen, dan kan dat en als je extra wilt trainen is dat ook prima. Dan krijg je de sleutel van de keet. Onze kernwaarden zijn laagdrempeligheid, gezelligheid, acceptatie, respect en open communicatie.”

Veel praten en gezelligheid

Wij praten veel met onze leden. De meeste gesprekken met de oudere leden vinden plaats tijdens een duurloopje of in ons sportcafe, na de training. Maar ook met de ouders van pupillen. Voor de gezelligheid, maar soms ook om iets over het gedrag van een kind te bespreken.

Wij weten wat er leeft dus kun je zaken makkelijker veranderen. Je krijgt daardoor mensen sneller mee in je plannen. Een plan of initiatief komt juist vanuit de leden zelf. Wij houden elke twee jaar een ledenenquête en pakken daarna aan wat beter kan.

Doorlopende aandacht

“Twee tieners coördineren bij ons een sociale groep, de Happy Code, bedoeld voor de groep 11 tot 15 jarigen. Die heeft zoiets nodig om met AVA ’70 verbonden te blijven. Dat doen deze tieners geheel zelfstandig en alleen als dat even niet goed gaat helpen wij.”

“Onze wijze van besturen vraagt wel doorlopende aandacht. Complimenten geven, interesse tonen. Een extra hapje en drankje na een training, voor sfeer en gezelligheid zorgen. En er mogen best fouten worden gemaakt, want wij gaan uit van het goede in onze leden.”

