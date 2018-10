Lagere vergoeding zonne-energie strop vv Valthermond

Vv Valthermond investeerde 50.000 euro in zonnepanelen en zonneboilers. De club hoopte dat bedrag in zo’n acht jaar terug te kunnen verdienen. Maar versobering van de vergoedingsregeling voor zonne-energie gaat de club zo’n 4.000 euro per jaar schelen.

Arie Weits, secretaris van vv Valthermond vindt het beleid krom. “De regering pusht sportclubs enerzijds om energieneutraal te worden en grijpt je vervolgens aan de achterkant.”

Contributie verhogen

“Als club besluit je om in zonnepanelen te investeren. Maar als die eenmaal op het dak staan, pakken ze je een fors bedrag af waar je al club wel op had gerekend”, betoogt Weits.

“Deze financiële tegenvaller zal vv Valthermond de kop niet kosten, maar het gevolg is wel dat wij de contributie waarschijnlijk moeten verhogen.”

Krimpregio

“Vv Valterhmond wil het voetbal voor de leden zo betaalbaar mogelijk houden. Wij zitten al niet in de rijkste regio van Nederland en wij hebben bovendien te maken met krimp. Mensen willen graag betaalbaar kunnen sporten maar wij moeten als club toch die 4.000 euro die wij mislopen, ergens gaan terugverdienen.”

Frustratie vv Valthermond

Statenlid Peter Zwiers begrijpt de frustratie van vv Valthermond heel goed. “Wij hebben de Gedeputeerde Staten van Drenthe gevraagd om bij minister Wiebes aan te dringen op een uitzonderingspositie. Wij willen graag dat het rendement voor sportclubs overeind kan blijven en hun exploitatie niet nog verder onder druk komt.”

Plannen nu tegenhouden

Ook al zijn de details van de nieuwe regeling nog niet bekend, toch vindt Arie Weits het nu tijd voor protest. “Want waar rook is, is ook vaak vuur. Je kunt maar beter proberen om deze plannen zo veel mogelijk tegen te houden dan op het laatste moment de barricaden op te moeten”, aldus Weits.

