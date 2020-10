130 meldingen grensoverschrijdend gedrag bij KNGU

Van 21 juli t/m 23 september kwamen bij de KNGU 130 meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen. Het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft trainer Nico Zijp een ordemaatregel opgelegd. Hij mag niet in de turnhal komen.

“Er is een ordemaatregel die duidelijk maakt dat Zijp nu niet in de zaal mag staan. Dat zegt overigens niets over schuld of onschuld”, zegt technisch directeur Mark Meijer.

Onderzoek naar misstanden

De bond vroeg Zijp, trainer van topturnster Tisha Volleman, eind juli al een stap terug te doen. De reden daarvoor was een grootschalig onderzoek naar misstanden in de sport. Hij trok zich daarop tijdelijk terug.

Het trainingsprogramma van de Olympische vrouwenploeg lag enkele weken stil. Maar sinds begin september traint de nationale selectie in Nijmegen weer, onder leiding van Vincent Wevers.

Ook andere trainers zijn kort na de onthullingen van grootschalige misstanden tijdelijk aan de kant gezet. In tegenstelling tot Wevers kregen zij nog geen toestemming om terug te keren in de hal.

130 meldingen

De KNGU maakte op 29 september ook bekend dat er 130 meldingen zijn gedaan over grensoverschrijdend gedrag. Deze kwamen tussen 21 juli t/m 23 september binnen. Het gaat om meer dan 100 beschuldigden van 1986 t/m 2020. De meeste meldingen hebben betrekking op de periode vóór 2012.

Tot nu toe zijn 43 zaken doorverwezen naar het onafhankelijke ISR. Dit instituut beoordeelt of een tuchtrechtelijk onderzoek mogelijk is. Volgens de KNGU is het onderzoek naar misstanden in alle gymdisciplines niet zoals verwacht eind dit jaar afgerond. Dit zal vermoedelijk pas in het eerste kwartaal van 2021 het geval zijn.

