Kende AZC Zutphen het track record van misbruiker L.

Volgens voorzitter José Luesink van vv AZC Zutphen, zou het aanblijven van wedstrijdsecretaris Wiljo L. uiteindelijk onhoudbaar zijn geworden. “Om iemand met zo’n besmet verleden zijn positie te laten behouden, zou vroeg of laat tot problemen hebben geleid.”

De voorzitter van AZC Zutphen heeft zich voorgenomen om het beleid van AZC aan te passen. Maar waarom wilde het clubbestuur eerder eigenlijk niet met één van zijn slachtoffers praten?

Geen gesprek met het bestuur

Voordat zij ARGOS opzocht, deed een van de slachtoffers van L. pogingen om met het clubbestuur over zijn verleden te praten. Maar tot een gesprek kwam het niet, dus besloot het slachtoffer met haar ervaringen ARGOS op te zoeken. De uitzending van dit radioprogramma zorgde voor de nodige opschudding. En naar aanleiding hiervan hebben zich meerdere slachtoffers van L. gemeld.

Gesprek met de burgemeester

Burgemeester Annemieke Vermeulen van de gemeente Zutphen gaat op 6 april met het clubbestuur praten. Zij wil niet vooruitlopen op eventueel nieuw beleid om de veiligheid op Zutphense sportclubs te waarborgen. “En laten wij ons niet blindstaren op het pleiten voor een VOG want dat blijkt geen veilig ‘bewijs’. Ook L. zou volgens Vermeulen zo’n verklaring hebben gekregen ‘omdat hij nooit is veroordeeld’.”

Dubieus track record

Dit lijkt enigszins voorbij te gaan aan het dubieuze track record van L. De man blijkt namelijk in de jaren 70 al in de fout te zijn gegaan bij ZTTC in Zutphen. Daarna werd hij in de jaren 90 als trainer door de NTTB tuchtrechtelijk veroordeeld voor seksueel misbruik. En eind 2016 is hij bij TTV Hercules in Terborg weggestuurd omdat hij zich toch weer met één van de jongeren afzonderde.

Meerdere getuigenissen

L., die in Zutphen woont, zou in de jaren tachtig en negentig zijn positie als tafeltennistrainer hebben misbruikt. Maar ondanks meerdere getuigenissen van slachtoffers is hij nooit door een rechtbank veroordeeld. Het heeft er alle schijn van dat L. bij zijn aanstelling bij AZC Zutphen, niet volledig open is geweest over zijn verleden. Of had het bestuur hem dan toch aangenomen?

Follow @Allesportzaken