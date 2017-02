Hoe weer je als club smartphones uit kleedkamers

Vlaamse jongeren douchen na het sporten steeds vaker in badkleding. En dat heeft niet alleen iets met preutsheid te maken. Zij zijn ook bang dat er te persoonlijke foto’s gaan circuleren op sociale media. Wat kunnen sportclubs eraan doen om smartphones uit de kleedkamers te weren?

De 14-jarige Onur uit Enschede heeft zichzelf van het leven beroofd nadat er naaktfoto van hem op internet verschenen. Klasgenotes aan welke hij de foto had gestuurd, hebben de foto’s verspreid.

Vooral jongeren tussen 12 en 17 jaar oud

Vanwege het fenomeen sexting stijgt al jaren het aantal meldingen door jongeren van wie tegen hun wil naaktfoto’s zijn verspreid. Voor steeds meer jongeren gaan om die reden na het sporten uitsluitend nog in ondergoed of zwemkleding douchen. Vooral jongeren tussen 12 en 17 jaar oud willen niet meer naakt douchen.

Smartphones in een speciale zak

Maar hoe zorg je er als sportvereniging nou voor dat jongeren veilig en ongestoord kunnen douchen. Zonder dat zij zich er zorgen over moeten maken dat er ongemerkt foto’s van hen worden gemaakt. Een aantal Belgische clubs neemt al maatregelen. Op deze verenigingen is het spelers verboden om smartphones mee de kleed­kamer in te nemen. De toestellen gaan in een zak die in een afgesloten ruimte wordt opgeborgen.

Steeds vaker vragen

Ook bij het kabinet van sportminister Philippe Muyters staat het beleid tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportclubs op de agenda. Zijn ministerie ontvangt van clubs steeds vaker de vraag hoe om te gaan met sportertjes die uitsluitend gekleed willen douchen.

Regels en afspraken

Preutsheid bestond vroeger ook al, maar die wordt nu door sexting alleen maar meer versterkt. “Wij proberen elk club afzonderlijk te adviseren over beperking van de risico’s”, zegt coördinator Lore Vandevivere van het Gentse ICES. “Ieder advies is echter afhankelijk van de accommodatie en de clubcultuur. Maar het begint bij het maken van goede afspraken en het vastleggen van duidelijke regels.”

