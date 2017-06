Wartburgia toekomstbeeld voor amateur voetbalclubs?

Voetbalclub asv Wartburgia heeft het hoogste percentage vrouwelijke leden van Nederland. Dit blijkt uit een rapport van de KNVB. Maar liefst 54% van de leden is vrouw. Dat is voor de club uit Amsterdam Oost geen verrassing want Wartburgia heeft altijd een levendige vrouwenafdeling gehad.

Begin jaren tachtig begon Wartburgia al met een team voor vrouwen en dat het al vanaf het begin goed.

Aanzuigende werking

“Omdat er hier al veel vrouwen op allerlei niveaus voetballen, heeft dat een aanzuigende werking op de omgeving.” Dat vertelde wedstrijdsecretaris Stephanie Klein aan de KNVB. En het verloop is bij onze club ook opvallend klein. “Voetbalsters die in het eerste hebben gespeeld, blijven bij Wartburgia gewoon op een lager niveau door voetballen.”

Gemoedelijke sfeer

Volgens Klein zorgt de verdeling van ongeveer evenveel mannen als vrouwen, voor een unieke samenstelling. “Er heerst hier gewoon altijd een gemoedelijke sfeer. Niet een typisch voetbalsfeertje maar meer een mengeling van allerlei typen mensen. Jong en oud, man of vrouw, iedereen gaat hier leuk met elkaar om.

Wij komen vaker

Eigenlijk vind je een goede doorsnee van de inwoners van Amsterdam bij ons in de kantine. Bezoekende teams voelen zich hier ook altijd meteen thuis. “Wij komen vaker bij jullie voetballen”, horen wij van hen vaak na afloop.

Toekomstbeeld voetbalclubs

Het eerste vrouwenteam presteerde het afgelopen seizoen goed, met een plek in de middenmoot van de topklasse. “Met steeds meer meisjes die gaan voetballen, is de ledensamenstelling van Wartburgia en sc ’t Gooi in Hilversum, misschien wel het toekomstbeeld voor andere amateur voetbalclubs.

Net zo veel mannen als vrouwen op de club, zoals bijvoorbeeld nu al bij hockeyclubs het geval is. Die ontwikkeling zou Wartburgia alleen maar toejuichen. “Bij ons werkt het namelijk prima en wij zijn erg blij met de sfeer bij ons op de club.”

Follow @Allesportzaken