Werving via een belactie voor Brinio al direct succesvol

De werving van vrijwilligers schuift bij sportclubs steeds verder op naar de top van het prioriteitenlijstje. Zo ook bij gymnastiekvereniging Brinio. Vicevoorzitter René Trekop: “Wij hebben meerdere vacatures op te vullen. Voor het bestuur zoekt de club met name naar een penningmeester en een secretaris.”

MVKT “Je kunt wel gaan zitten wachten tot de vrijwilligers naar je toe komen, maar soms moet je het anders aanpakken.” En dat is wat gv Brinio in Lochem dan ook heeft gedaan doorin de arm te nemen.

Menskracht voor nieuw sportaanbod

Brinio wil zich verder ontwikkelen. “Er moet menskracht komen voor de zorg voor ons materieel en de ondersteuning bij wedstrijden. Wij willen zaken oppakken zoals freerunning. Dat blijft nu liggen. Om de werving van de vrijwilligers zo goed mogelijk in te richten, gebruiken wij de methode van ‘Meer vrijwilligers in korte tijd’.”

Werving via een belactie al direct effectief

Brinio maakte al in 2016 kennis met de methode. De training, die via de Sportraad Lochem binnen werd gehaald, bleek nodig voor meerdere clubs uit Lochem. Trekop: “Na de cursus zijn wij voor de werving meteen aan de slag gegaan met een belactie. Wij hebben in één avond alle leden en hun ouders en dat had al direct effect.”

Vooraf een e-mailtje gestuurd

De leden werden vooraf per e-mail geïnformeerd over het feit dat zij zouden worden gebeld. Tijdens de gesprekken hadden de bellers de tips uit de cursus bij de hand, samen met de vacaturelijst. De reacties waren vooral positief.

“De meesten willen best iets voor de club doen, vooral wat kleinere activiteiten. Wij zijn daar niet minder blij mee, maar dat neemt niet weg dat Brinio toch nog meer vrijwilligers zoekt. Vier mensen gaven zich al direct op voor het doen van vrijwilligerswerk”, aldus Trekop. “Daarmee zijn wij meteen een stuk verder.”

