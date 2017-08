Uno Animo gelooft in succes vrijwilligersactie

Voetbalvereniging Uno Animo in Loon op Zand heeft een oproep gedaan aan de ouders van jeugspelers. De club waarschuwt voor verhoging van de contributie van maximaal 300% als niet meer ouders vrijwilliger worden.

“Het bericht moet de ouders wakker schudden. En wil je hun aandacht, dan moet je over hun portemonnee beginnen.”

Druk, druk, druk

Maar de inhoud van het bericht is serieus. Veel ouders hebben het te druk en maken te weinig tijd vrij voor vrijwilligerswerk en om hun kind te helpen. “Grote onzin natuurlijk als je bedenkt dat de Nederlander gemiddeld 27 uur per week voor een beeldscherm zit. Het is opvallend dat mensen die het ècht druk hebben, wel kans zien om ook nog tijd vrij te maken voor werk op de club.”

Stappenplan

Ondanks de grote problemen ziet Uno Animo wel een oplossing. Die blijkt uit het stappenplan dat in de brief is opgenomen:

• Stap 1 De club zoekt voor 1 september 75 nieuwe vrijwilligers. Als die er komen is de club uit de brand en blijft het bij dit bericht;

• Stap 2 Als dit aantal niet wordt gehaald, dan moeten de ouders die geen vrijwilliger zijn, per maand 10 euro bijbetalen voor hun kind. Niets doen is dus extra betalen;

• Stap 3 Als na komend seizoen de 75 vrijwilligers zich nog niet hebben gemeld, dan voert Uno Animo een vrijwilligersplicht in. Kinderen van wie de ouders niet meehelpen, mogen dan ook niet meer voetballen.

Uno Animo wil lef tonen

Het risico dat sommige leden zullen besluiten om hun kind dan naar een andere club te sturen, neemt Uno Animo op de koop toe. Maar de club gelooft stellig in het succes van deze actie. “Je moet als club het lef tonen om op deze manier het probleem aan te pakken. Andere sporten doen dit al veel langer maar wij lopen in de voetballerij altijd wat achter.”

Follow @Allesportzaken