Denk aan de Verklaring Vrijwilligerswerk voor asielzoekers

Alle sportclubs zonder winstoogmerk mogen asielzoekers nu vrijwilligerswerk laten doen. Uit hun Vluchtelingendocument moet wel blijken dat een asielzoeker legaal in Nederland is. Voor het vrijwilligerswerk heeft het UWV geen tewerkstellingsvergunning nodig. Clubs moeten wel tekst en uitleg geven via een Verklaring Vrijwilligerswerk.

Het UWV controleert dit om te voorkomen dat vrijwilligerswerk in de plaats komt van betaald werk. Clubs moeten aangeven dat het werk nu niet door betaalde werknemers wordt gedaan.

Voorwaarden voor een Verklaring vrijwilligerswerk

Het werk zoals moet worden gedaan is normaal gesproken onbetaald. Ook als het om werk gaat dat nog niet eerder voor de club werd gedaan;

De club heeft geen winstoogmerk. Voor de meeste clubs is dit geen probleem;

Het werk heeft nadrukkelijk een maatschappelijk belang

Reden voor de aanvraag

Een clubbestuur vraagt een Verklaring vrijwilligerswerk aan voor het soort werk dat de vrijwilliger met gaan doen. Dat moet uitsluitend als de club daarvoor nog niet eerder een verklaring van het UWV heeft gekregen. Gaat een vrijwilliger ander werk doen dan waarvoor een verklaring is afgegeven, dan moet daarvoor een nieuwe verklaring worden aangevraagd. Een Verklaring vrijwilligerswerk is 3 jaar geldig. Een sportclub mag meerdere aanvragen tegelijk indienen voor werk dat bij elkaar hoort.

Na de aanvraag

De club ontvangt een ontvangstbevestiging zodra de aanvraag bij het UWV binnen is gekomen. Pas als de ontvangstbevestiging binnen is, mag een vrijwilliger met het werk beginnen. De club moet een kopie van de ondertekende aanvraag én de ontvangstbevestiging voor de administratie bewaren.

Binnen twee weken antwoord

Maak dus een kopie van de aanvraag voor de club, voordat deze aan het UWV wordt gestuurd. Nadat de aanvraag bij het UWV binnen is gekomen, wordt binnen twee weken besloten of de Verklaring vrijwilligerswerk wordt toegekend. Indien een aanvraag wordt afgewezen, dan moet de eventueel al gestarte vrijwilliger stoppen met het werk.

Follow @Allesportzaken