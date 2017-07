Jonge sportbestuurders lanceren De Sportkruik

Circa 19% van de inwoners van Tilburg, dus zo’n 40.000 mensen, is sportclublid. “Maar het zou mooi zijn als dit in 2025 via de Sportkruik 25% zou zijn”, stelt een groep jonge Tilburgse sportbestuurders.

Maar hoe kun je meer Tilburgers lid laten worden van een sportclub? Volgens de jonge bestuurders met het platform ‘de Sportkruik’, bedoeld voor alle clubs in de gemeente Tilburg.

Uitwisseling van expertise

Het idee achter de Sportkruik is om expertise, zoals rond de vrijwilligerswerving of het bereiken van doelgroepen, uit te wisselen. Hiermee moet het lokale clubleven verder worden versterkt en moet de sport in Tilburg meer worden gepromoot.

Verenigingsleiders van de toekomst

De opzet die zij hebben bedacht was een onderdeel van het talentprogramma ‘Verenigingsleiders van de toekomst’. Dit programma werd dit jaar voor het eerst aangeboden in de gemeente Tilburg, in samenwerking met NOC*NSF en bureau Brug8.

24 deelnemers

Het talentenprogramma is bedoeld voor sportbestuurders van 18 tot 32 jaar, die al in een bestuur zitten of die dat willen gaan doen. Het programma is gevolgd door 24 deelnemers van dertien lokale clubs. Ze sloten het programma op 6 juli af met een bijeenkomst bij omnivereniging Were Di.

City Games

Aan de Sportkruik is een app gekoppeld samen met de City Games, een groot jaarlijks sportevenement in Tilburg. Dit moet met name de jeugd aanspreken en sporters, inwoners en bedrijven op één evenement bij elkaar brengen. De jonge bestuurders in het programma gaan hun ideeën in de komende tijd verder uitwerken.

