Misbruik voorkomen met hulp van gemeenten

Organisaties voor vrijwilligers mijden het onderwerp ‘misbruik’ liever. Maar tijdens de ALV van de Vereniging NOV was het druk rond de tafel met informatie over het voorkomen van misbruik.

Breda Actief De belangstelling rond het tegengaan van misbruik was mede groot omdat de rol van de gemeente werd belicht.vertelde hoe zij dit samen met gemeente aanpakken.

Maak er een punt van

Breda Actief is in de campagne ‘Maak er een punt van‘ gestapt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarvoor heeft de organisatie geld gekregen van de gemeente. Ook financiert Breda de VOG’s voor vrijwilligers die deze niet gratis kunnen krijgen omdat hun organisatie niet deel neemt aan de Regeling Gratis VOG.

Waarom niet nóg verder?

“Het is jammer dat de gemeente niet nóg verder gaat, door organisaties te verplichten om maatregelen te nemen tegen seksueel ongewenst gedrag van vrijwilligers.” Dit stelt Ronald Hetem, projectleider bij Movisie.

“Een gemeente zoals Rotterdam doet dat wel. Organisaties in het vrijwillige jeugdwerk krijgen daar alleen subsidie nadat zij maatregelen hebben genomen. Het blijkt dat deze verplichting organisaties enorm stimuleert. Veel organisaties zouden zonder extra stimulans zelfs geen gebruik maken van de gratis VOG.

Probleem van de samenleving

“Ik vind dat ook gemeenten een verantwoordelijkheid hebben in het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het is niet het probleem van vrijwilligersorganisaties alleen. Grensoverschrijdend gedrag is een probleem van onze samenleving.”

“Bij te weinig gemeenten leeft het besef dat zij onderdeel van de oplossing zijn.” Dat bleek ook de mening van de andere deelnemers tijdens de ALV. “Het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft alleen zin wanneer dat breed gedragen wordt. En daarvoor is de inzet van gemeenten nodig”, aldus Hetem.

