Waarom clubs in Nijmegen inzetten op damesvoetbal

De helft van de voetbalclubs in Nijmegen heeft geldzorgen. En de andere helft heeft moeite om financieel gezond te blijven. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente Nijmegen naar de vitaliteit van de voetbalclubs in de stad. Men hoopt de oplossing nu bij het damesvoetbal te vinden.

De aanwezigheid van vrouwen verbetert de sfeer in het clubhuis enorm. En juist deze sfeer vormt volgens het onderzoek de belangrijkste reden waarom mensen lid blijven van een club.

Dames gaan niet meer op voetbal

Iedere club, dus ook de 19 voetbalclubs, moeten leden werven om financieel gezond te blijven. Daarom willen de clubs gaan investeren in het damesvoetbal in Nijmegen, een stad waar damesvoetbal niet meer groeit. Slechts 11 van de 19 clubs bieden nu vrouwenvoetbal aan. Slechts twee van deze clubs beschikken over een volledige damesafdeling.

Dames pakken taken sneller op

“Vrouwen zijn ontzettend belangrijk voor voetbalclubs”, stelt een bestuurder in het rapport. “De gehele club profiteert van hun aanwezigheid want dames pakken sneller taken op en helpen activiteiten te organiseren.”

Dames verbeteren de sfeer

Die opstelling helpt bij de aanpak van het vrijwilligerstekort waar alle clubs in Nijmegen last van hebben. “De aanwezigheid van vrouwen verbetert de sfeer in het clubhuis. Juist die sfeer vormt volgens het onderzoek de belangrijkste reden waarom mensen lid blijven van een club.”

Damesvoetbal groeit niet in Nijmegen

In Nijmegen groeit het damesvoetbal nauwelijks meer. Dat is niet zo gek. Het lijkt de clubs namelijk minder van belang dat de dames sportief welkom zijn. Men ziet de dames kennelijk liever aanleggen vanwege hun bijdrage als vrijwilliger, omdat zij taken sneller oppakken.

Meer vrijwilligers in kortere tijd

En het is maar helemaal de vraag of dat positief gaat veranderen als de dames niet om hun sportieve prestaties worden binnengehaald. Als het erom gaat dat veel vrijwilligerstaken moeten worden opgepakt is het misschien praktischer om een programma zoals ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd‘ in huis te halen.

