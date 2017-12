Augeo cursus ‘Kinderen veilig’ voor vrijwilligers

De stichting Augeo heeft o.a. samen met Humanitas, Scouting en YMCA, de online cursus ‘Kinderen veilig’ ontwikkeld. Deze cursus voor vrijwilligers, zal na de laatste tests in het voorjaar van 2018 beschikbaar komen.

In de zomer van 2017 vulden veel vrijwilligers een enquête van Augeo in. Hieruit kwam naar voren dat zij een groot verschil zouden kunnen maken voor kinderen uit probleemgezinnen.

Augeo

Augeo is een stichting zonder winstoogmerk die scholing aanbiedt. Deze stichting maakt geen winst. Inkomsten worden weer geïnvesteerd in projecten die misstanden zoals kindermishandeling en huiselijk geweld aanpakken.

Bezorgde vrijwilligers

Meer dan 70% van de vrijwilligers gaf aan zich wel eens zorgen te maken over een kind. Maar tevens dat zij niet altijd weten wat zij daar nu mee aan moeten. Daarom wil zo’n 80% van de vrijwilligers graag meer leren over een aanpak.

Er is iets niet pluis

Deze vrijwilligers zien het mede als hun taak om iets te ondernemen als zij het idee hebben dat er iets ‘niet pluis’ is. Omdat zij ook hebben aangegeven het lastig te vinden om zulke situaties nu goed aan te pakken, is de cursus ‘Kinderen veilig’ ontwikkeld. En via deze cursus kunnen vrijwilligers meer leren over:

• drie vormen van onveiligheid t.w. pesten, grensoverschrijdend gedrag en onveilige thuissituaties;

• het ontstaan van deze onveiligheid en de gevolgen ervan;

• het herkennen van signalen herkennen en

• de juiste weg om deze signalen door te geven

Uitnodiging ontvangen

Ook sportvrijwilligers die graag een uitnodiging willen ontvangen zodra de cursus wordt gelanceerd, kunnen daarvoor een formulier op de website van Augeo invullen.

