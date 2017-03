Sportclubs Aan de Slag met vrijwilligers uit een AZC

Aan de Slag is een methode van de Stichting Pharos om bewoners van een AZC te betrekken bij gemeentelijk vrijwilligerswerk. Een lokaal team koppelt dan zoveel mogelijk AZC-bewoners aan vrijwilligerswerk dat moet worden gedaan. Bijvoorbeeld bij sportclubs, voor onderhoud van terreinen, voor ondersteuning bij toernooien en voor open dagen.

De vluchtelingen stappen via deze methode vanuit het AZC direct de maatschappij in. Zo zijn er al ruim 700 aan de slag bij 12 gemeenten die op deze manier heel snel veel mensen hebben leren kennen.

Methode met voordelen

In Aan de Slag werken veel partijen samen. En niet alleen bewoners en medewerkers van AZC’s maar ook ambtenaren van de gemeente, medewerkers van de vrijwilligerscentrale, van lokale organisaties en vrijwilligers. En deze methode levert veel voordelen op want:

organisaties kunnen snel aan de slag met gemotiveerde vrijwilligers die zich graag nuttig willen maken;

nieuwkomers worden via aan de slag al gauw bekenden op de sportclub;

centrales met vrijwilligers krijgen ineens meer diversiteit in hun bestanden;

deze centrales die over meer vrijwilligers beschikken worden steeds aantrekkelijker voor lokale partners zoals sportclubs;

nieuwkomers participeren ineens en geven invulling aan meedoen voor iedereen;

nieuwkomers bevorderen door de deelname de leefbaarheid in de wijken

Landelijk programma

Aan de Slag is in Nijmegen en Utrecht succesvol getest en met een positieve afloop. Men heeft meerdere manieren van werken uitgeprobeerd om uiteindelijk te komen tot een set overdraagbare succes factoren. Deze worden door Pharos tot en met 2018 gedeeld. Inmiddels krijgen al in 25 gemeenten ‘Aan de slag’ teams ondersteuning op maat.

Voor wie aan de slag wil met asielzoekers

Organisaties in ons land zonder winstoogmerk zoals sportclubs, hebben vaak behoefte aan extra vrijwilligers. En veel sportclubs komen vaak handen te kort voor allerlei werk op de club. In de brochure ‘Vrijwilligerswerk door asielzoekers en statushouders in de opvang‘ van het Ministerie van SZW, staan handige tips voor verdere stappen.

Volg @Allesportzaken ook op twitter!