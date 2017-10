Nieuwe voorzitter RCDH kan al direct aan de bak

Sandra Volkers, de nieuwe voorzitter van RC Den Helder (RCDH) trekt met fris gemoed ten strijde. Nauwelijks aangesteld moet zij al direct vol aan de bak met het al jaren slepende conflict met de gemeente.

gemeente Den Helder Volkers heeft al een gesprek met deen de advocaat achter de rug. Net twee weken nadat zij de voorzittershamer in handen kreeg, vergadert zij al van hot naar her.

Huuropzegging

En dat is nodig, want BenW de gemeente heeft RCDH een huuropzegging gestuurd. Maar Volkers is strijdbaar. “Het doel is om van RCDH een toekomstbestendige, gezonde club te maken. Ik denk dat redelijke gesprekken iets moeten kunnen opleveren. Maar ik denk ook dat wij een gerechtelijke procedure zullen moeten starten.”

Onzekerheid leden RCDH

“Dit conflict speelt al jaren, dus is de oplossing is niet eenvoudig. Maar RCDH gaat voor een positieve uitkomst want het moet op de club weer over rugby gaan”, stelt Volkers. “Dat is nu te weinig het geval. Het slepende conflict zorgt bij de leden al veel te lang voor onzekerheid.”

Meer bestuurder

Volkers was jeugdtrainster maar ziet zich meer als bestuurder. “Het geven van trainingen is leuk maar ik ben meer in de wieg ben gelegd voor een bestuursfunctie. Ik heb altijd het idee gehad dat ik daarvoor wel geschikt zou zijn. Door een wijziging in mijn baan kwam er wat tijd vrij voor het voorzitterschap van RCDH.”

Papierwerk

Maar dat betekent wel dat Volkers direct haar uren slijt met besprekingen en papierwerk. “Ik zit vol met ideeën over de club. Je kunt zoveel leuke dingen bedenken maar die komen later wel. Het pareren van de huuropzegging door de gemeente heeft nu de eerste prioriteit.”

Florerende jeugd

“Er gaan op de club al veel dingen goed op dit moment en vooral de jeugd floreert. En wij doen kennelijk iets goed want voor een kleine club vaardigt RCDH opvallend veel spelers af naar nationale selecties of de Rugbyacademie.”

Follow @Allesportzaken