De Liemers is een open voorbeeldclub

Atletiekvereniging De Liemers in Zevenaar werd in oktober 2016 een ‘open club’. Een club met een maatschappelijke functie. AVL-voorzitter Jacqueline van Pelt: “Als je breder kijkt is een sportaccommodatie veel beter te financieren.”

Van Pelt: “Voordat wij de nieuwbouw lieten neerzetten hebben wij de beste accommodatie benutting bekeken. Daarbij hebben wij onze maatschappelijke functie centraal gesteld.

Out of the box gedacht

“Naast onze ‘eigen’ sporturen zochten we naar sportactiviteiten voor de daluren. Met steun van de GSF hebben wij over traditionele grenzen heen gedacht en een ondernemingsplan geschreven. Je moet van je accommodatie of sportterrein een ontmoetingsplek durven maken”, stelt Van Pelt.

80% onbenut

Joke Roeterdink van de GSF: “Als je alleen trainingen en wedstrijden voor je eigen leden verzorgt, blijft je sportplek 80% van de tijd onbenut. Een open club bind nieuwe doelgroepen en genereert nieuwe inkomsten. Je komt er om te sporten en bewegen, maar ook om elkaar te ontmoeten.”

Een Armeense kokkin maakt op De Liemers maaltijd-salades met een ‘Armeense-twist’. En zo oefent zij wekelijks een paar uur haar Nederlands. Van Pelt: “Je ziet dat de kracht van sport verbindt. Mensen met verschillende achtergronden vinden elkaar hier sociaal en sportief.”

Stralend over de baan

Maar ook kinderen met een motorische beperking kunnen op De Liemers ‘race runnen’, op een soort driewieler zonder pedalen. “Je ziet hen echt stralend over de atletiekbaan gaan. Wij hebben ook 2 atletiekclinics georganiseerd voor autistische kinderen. Bij voldoende animo starten wij een trainingsgroep, zo groet het aantal leden en bloeit de vereniging.”

Vrijwilligers van de toekomst

Roeterdink: “Clubs bestaan bij de gratie van vrijwilligers en de vrijwilligers van de toekomst vind je nu in het sociaal domein. Ik zie clubs waar bewoners van een zorginstelling als vrijwilliger betrokken zijn bij het accommodatie onderhoud. En daar zijn weer G-teams uit voortgekomen.”

Heel nieuw sponsorpotentieel

Roeterdink: “Je boort een heel ander sponsorpotentieel aan. Wij zien dat lokale banken vaker bijdragen omdat je een sociale oplossing aanbiedt. En je krijgt eerder een bijdrage van de overheid. Het mooiste zou zijn als De Liemers een betaalde verenigingsmanager zou kunnen aanstellen die de vrijwilligers ondersteunt.”

