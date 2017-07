Krijgt NOC*NSF bestuurslid Eurlings een VOG?

Bestuursleden en directie van NOC*NSF moeten voortaan een VOG kunnen overleggen. Dat kan gevolgen hebben voor Camiel Eurlings vanwege de schikking die hij trof na het mishandelen van zijn ex-vriendin in 2015.

Eurlings staat na een voltooide werkstraf, vermeld in de justitiële documentatie (voorheen strafblad), die van belang is bij het bepalen of iemand al dan niet een VOG krijgt.

Verzoek om terugtrekking

De NOC*NSF-top worstelt al lang met deze kwestie. De sportkoepel verzocht Eurlings in het voorjaar van 2017 om zich voorlopig terug te trekken als bestuurslid. Hij weigerde dit, omdat hij zich onschuldig acht. Zijn woordvoerder, Jan Driessen, bevestigt deze gang van zaken.

Als lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) maakt Eurlings automatisch deel uit van het NOC*NSF-bestuur. Volgens de statuten kan echter alleen het IOC hem uit zijn functie zetten.

Tekst en uitleg

Bestuurders van NOC*NSF vreesden dat de zaak de reputatie van de sportkoepel zou kunnen schaden. Nu deze is afgehandeld, is Eurlings bereid om het bestuur tekst en uitleg te geven. Screeningautoriteit Justis zal beslissen of zijn ‘strafblad’ een probleem vormt voor zijn functioneren als bestuurslid.

Bal ligt bij justitie

Twee advocaten die gespecialiseerd zijn in VOG’s, betwijfelen of Eurlings kans maakt op de gedragsverklaring. “Ik denk dat justitie voornemens is de VOG te weigeren omdat het feit nog relatief jong is”, stelt advocaat Joost van Breukelen.

Ook zijn collega Ferdinand Verweij ziet de justitiële documentatie als een probleem. “Maar je kunt je afvragen hoe groot de kans is dat hij tijdens een vergadering met een collega op de vuist gaat.”

Ministerie gaat toetsen

“Eurlings twijfelt er niet aan dat hij voor een VOG in aanmerking komt”, zegt Driessen. Justis zal zijn VOG aanvraag volgens een screeningsprofiel met acht risicogebieden toetsen. Daaronder valt ook het risicogebied ‘personen’ dat ‘de kwetsbaren in de samenleving moet beschermen’.

