RCDH begeleidt jongeren effectief naar betaald werk

Met het re-integratieproject ‘Turn-Over’ van Rugbyclub Den Helder (RCDH) kent een vliegende start. Van de eerste negen kandidaten zijn er binnen 12 weken al vier ‘uitgestroomd’ naar betaald werk.

Drie van de deelnemers kregen een werkervaringsplaats met uitzicht op een betaalde baan. Een andere deelnemer verhuisde tussentijds en de laatste wordt nu nog begeleid.

Sport als middel

Turn-Over is een project om jongeren met gedragsproblemen en/of een detentieverleden. Zij worden door middel van sport, en met name de rugbysport, intensief begeleid naar werk en/of school. In Den Helder zet RCDH zich voor deze mensen in.

Samenwerken en communiceren

Dat begint ’s ochtend met intensief sporten op het rugbyveld. Iedere middag wordt er gewerkt aan de re-integratie, onder meer door het oefenen van sollicitatiegesprekken. Via het rugby leren de jongeren om met elkaar samen te werken en goed te communiceren. Dat zijn met name de vaardigheden die ook door een werkgever van hen worden gevraagd.

Volgende groep

Wethouder sociaal domein Pieter Kos: “De gemeente Den Helder is bij met dit mooie resultaat. Het is niet alleen voor deze jongeren zinvol maar ook voor de maatschappij waarin zij gaan meedraaien.”

“Een aantal van hen stroomt uit naar betaald werk en is niet meer afhankelijk van een uitkering. Vanwege het succes van dit initiatief start bij RCDH na de zomer van 2017 een nieuwe groep deelnemers”, zo besluit Kos.

Follow @Allesportzaken