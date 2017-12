Vertrouwenspersoon even belangrijk als penningmeester

Salina van der Eerden is vertrouwenspersoon bij Budoclub Choku in Zaanstad. Zij is het aanspreekpunt en eerste opvang voor iedereen die met ongewenst gedrag geconfronteerd wordt.

Het is van belang dat betrokkenen worden opgevangen, begeleid en geïnformeerd bij vermeend ongewenst gedrag. Een vertrouwenspersoon moet ook kunnen voorlichten.

Informeren en adviseren

Een vertrouwenspersoon moet kunnen informeren om ongewenst gedrag te voorkomen maar behoort ook het clubbestuur te kunnen adviseren. Bij beschuldiging van strafbare zaken kan het nodig zijn om aan te dringen op het doen van aangifte bij de politie.

Bij kinderen onder de 12 jaar kan het bovendien noodzakelijk zijn om, al dan niet met instemming van het slachtoffer, contact op te nemen met de ouders, wettelijke vertegenwoordigers en de politie.

Als ouder en vrijwilliger

De positie van Van der Eerden bij Choku is die van ouder van een sporter en vrouw van de voorzitter. Daarnaast verzorgt zij de inschrijvingen voor wedstrijden en de coördinatie rond toernooien.

“Als vertrouwenspersoon geef ik voorlichting over het voorkomen van ongewenst gedrag. Maar mijn taak is ook het bevorderen van goed gedrag door sporters, ouder(s), coaches en het bestuur. Mijn rol richting ouders en deelnemers is adviserend, coachend en ondersteunend.”

Preventie lijkt te werken

“Preventie is bij Choku altijd al een belangrijk thema geweest. Mede hierdoor is de club nooit in een lastige situatie terecht gekomen. Voorafgaand aan een wedstrijd benaderen wij nieuwe ouder(s) en coaches altijd. Ik geef dan aan wat Choku als gewenst gedrag toestaat m.b.t. tot verbale en psychische agressie.”

“Er is altijd een mannelijke begeleider bij de jongens en een vrouwelijke begeleider bij de meisjes. Wij creëren in de club zo veel mogelijk een open aanspreekcultuur tussen sporter, trainer/coaches en ouders.”

Vertrouwenspersoon cruciaal

“Voor een veilig sportklimaat binnen een club is een vertrouwenspersoon cruciaal. Eigenlijk net zo belangrijk als een penningmeester die zorgt voor de financiële veiligheid van een vereniging”, zo besluit Van der Eerden.

