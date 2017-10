Clubheld van de amateursport 2017 verkiezing gestart

Ook zonder onderzoek weten we natuurlijk al dat 90% van de sporters vrienden maakt op de club. En iedere sportclub heeft een clubheld die sowieso goud, maar misschien ook nog wel 10.000 euro, waard is.

De 15 persgroep kranten waaronder het Brabants Dagblad, de PZC, de Gelderlander en acht AD-titels, zoeken nu de Clubheld van 2017, de vrijwilligers die er dag en nacht voor de club is .

Groot en klein

De 15 dagbladen zetten zich voor het eerst samen met Nederlandse Loterij in voor de amateursport. Omdat sportverenigingen kansen geven aan groot en klein talent en de inbreng van clubvrijwilligers daarbij onmisbaar is.

Onzichtbare superleden

Je komt hen op alle sportverenigingen in ons land tegen, van die superleden zonder wie alles in het honderd zou lopen. Degenen die vaak vrij onzichtbaar hun werk doen, of het nu gaat om de boekhouding of het wassen en strijken van shirts. Voor hen organiseert o.a. de Gelderlander nu de verkiezing ‘Clubheld van de amateursport’.

Minimaal 50 stemmen

Een clubheld van elke club kan online worden aangemeld. Om in aanmerking te komen voor een nominatie moet hij of zij minstens 50 stemmen ontvangen. Per gemeente wordt daarna de winnaar aangewezen op basis van meeste stemmen en uit alle gemeentewinnaars worden 15 regiowinnaars gekozen.

Landelijk winnaar

Een vakjury beoordeelt tijdens een feestelijke avond wie van de regiowinnaars de titel Clubheld van de amateursport 2017 mag dragen. De uiteindelijke winnaar ontvangt de cheque van 10.000 euro die aan de club moet worden besteed.

Stemmen kan vanaf nu

Dus meld uw clubheld die zoveel tijd in de club steekt, snel aan. Want de hoofdprijs van 10.000 euro is ook voor uw sportclub natuurlijk een welkome bijdrage. Stemmen kan vanaf vandaag t/m 31 oktober. Op 6 november worden de regiowinnaars bekend gemaakt en medio november is de landelijke prijsuitreiking. Hiervoor zullen alle 15 regiowinnaars worden uitgenodigd.

Follow @Allesportzaken