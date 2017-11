De voetbalstudent klinkt wat verwend bij tsvv Merlijn

Tsvv Merlijn heeft van de Universiteit van Tilburg een nieuw sportcomplex gekregen. “Wij zijn bevrijd uit Tilburg-Noord en spelen nu op loopafstand van de universiteit. Maar dat is het enige pluspunt.”

De meeste clubs zijn blij met een betere locatie, een nieuw kunstgrasveld en nieuwe douches. Het bestuur van tsvv Merlijn in Tilburg niet. “Wij moeten nu te ver naar de kantine lopen.”

Geen beter veld

“Het nieuwe kunstgrasveld zonder rubberkorrels is niet beter dan het oude en ligt bovendien naast het spoor”, stelt Tom Grosfeld. Als je een bal iets te enthousiast op het goal schiet, vliegt hij over het vangnet het spoor op. Dan ben je de bal kwijt.”

“Daar houd je toch rekening mee”, zegt de universiteit die het probleem niet zo ziet. Maar dat kan volgens Grosfeld op een training al bijna niet, laat staan tijdens een wedstrijd. Bijzonder dat het bestuur van Merlijn kennelijk nog nooit van ballenvangers heeft gehoord.

Geen gemeenschappelijke douche

De kantine, het kloppend hart voor Merlijn, ligt op 5 minuten lopen van het veld. “Je kunt ‘m vanaf het veld net zien. En naast het veld staat een kil betonblok met kleedlokalen. Niet met een gemeenschappelijke doucheruimte, maar met douchehokjes.”

Biertje en frikandel

“De lust wordt ons ontnomen om na de wedstrijd een potje te tafelvoetbalspelen of een biertje en frikandel te kopen. Om daar vervolgens mee naar buiten slenteren om een ander team aan te moedigen. Of wij zouden voor Shot moeten gaan juichen, maar ja, dat is hockey.”

Tegenstanders

“Het laatste sprietje voetbalcultuur wordt weggemaaid. Ik heb in dorpen gevoetbald met niet meer dan 50 inwoners. Maar zelfs daar wisten de clubs een sfeervol complex overeind te houden. Onze tegenstanders weten bij ons niet wat ze meemaken”, aldus Grosfeld.

Follow @Allesportzaken