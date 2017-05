GHSV moet honkbalveld inleveren bij HC Gemert

Hoe lang de honkballers van GHSV in Gemert hun veld aan de rand van sportpark Molenbroek nog kunnen behouden is een vraagteken. De achterburen van Hockeyclub Gemert zoeken meer ruimte en de gemeente ziet maar één oplossing. Het honkbalveld vervangen door een hockeyveld.

gemeente Gemert-Bakel Honkbal is vergeleken met voetbal en hockey een kleine sport. Maar het clubbestuur van GHSV vertrouwt er op dat de club door deeen alternatieve locatie krijgt aangeboden.

Geruchten

Er waren al wat geruchten en er is al eens iemand van de gemeente komen praten. Maar concrete plannen waren er tot nu toe nog niet. GHSV heeft maar 46 leden en is een van de kleinere leden van de KNBSB. Het veld van de club is echter bijna een hectare groot want een honkbalveld moet 122 meter diep zijn. En op zo’n oppervlakte passen zeker 3 hockeyvelden.

Geëmancipeerde sport

Het hoofdteam van GHSV speelt in de vijfde klasse waaruit degradatie niet mogelijk is. Opmerkelijk is dat één van de 10 spelers een vrouw is. Reglementair zijn maximaal 2 vrouwen in een team toegestaan. Honkbal is dus eigenlijk een heel geëmancipeerde sport. De club heeft daarnaast een juniorenteam, een recreantenteam voor de oudere garde en een team voor 6 tot 8 jarigen. De club doet er alles aan om er leden bij te krijgen.

Uitstroom grootste probleem

Het grootste probleem van de club is de uitstroom. “Gemert is een dorp en zodra jongeren gaan studeren verhuizen zij naar een grote stad. Dan zijn zij voor de club verloren.” Het clubhuis van GHSV is ooit overgenomen van de lokale tennisvereniging. De club heeft het eigenhandig uitgebouwd aan de rand van het speelveld. Maar ook dit clubhuis dreigen de honkballers nu kwijt te raken. Want een verhuizing naar een nieuwe locatie zal het houten gebouwtje waarschijnlijk niet overleven.

