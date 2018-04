Sportpark Vrijenbroek voorkeur fuserende hockeyclubs

De Tegelse Hockey Club (THC), Hockeyclub Blerick (HCB) en de Venlose Hockey Club (VHC) willen sportpark Vrijenbroek in Venlo als toekomstige locatie. Scopias Atletiek twijfelt nog over een vertrek.

De drie hockeyclubs zien sportpark Vrijenbroek als meest geschikte locatie voor een fusieclub. Voor hen is de centrale ligging van Vrijenbroek in de gemeente doorslaggevend.

Zes of zeven velden

De voorkeur van de clubs, met samen circa 1.800 leden, wordt door de gemeente Venlo uitgewerkt. Maar het is nog onzeker of sportpark Vrijenbroek mét of zonder Scopias zal worden ingericht.

Het is volgens adviseur Henri Elbersen, woordvoerder van de hockeyclubs, mogelijk om Vrijenbroek uit te breiden met behoud van de atletiekbaan. Dan blijft er ruimte voor zes hockeyvelden. Zonder atletiekbaan is er zelfs ruimte voor een zevende veld.

Leden raadplegen

Voorzitter Bert Martens van Scopias laat weten dat hij pas sinds kort op de hoogte is van het plan van de hockeyclubs. “Wij gaan in kaart brengen of de leden de locatie van de club met een grote nieuwe hockeyclub willen delen.”

Deze zomer worden hoe dan ook twee hockeyvelden bij THC vernieuwd. Maar de keuze van Scopias bepaalt op welke plek de twee velden komen te liggen. Venlo wil daarom z.s.m. weten wat Scopias wil. De club wil in juli een besluit hebben genomen.

Nieuwe bestemming

Volgens Elbersen wordt de haalbaarheid van een clubfusie groter als er voor de vrijkomende accommodaties een nieuwe bestemming kan worden gevonden. “Daarom wordt er nu ook met andere sportclubs gesproken.”

Instemming leden en politiek

Elbersen schat in dat het zeker nog een paar jaar zal duren voordat de hockeyclubs fuseren en een verhuizing een feit kan zijn. “Hoewel de clubs nu zeker steun voelen voor een fusie, moeten de leden formeel nog wel instemmen. En ook de lokale politiek zal zich nog achter een uitgewerkt plan moeten scharen.”

Follow @Allesportzaken