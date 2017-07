Forum Sport overweegt aanstelling verenigingsmanager

Het bestuur van vv Forum Sport in Voorburg is van plan om een verenigingsmanager aan te stellen. Door het bestuur van de voetbalclub wordt nu een profiel opgesteld voor zo’n functionaris.

Ook beoordeeld hoeveel zo iemand zou mogen gaan kosten. Op 28 augustus as. zal de aanstelling tijdens een bijzondere ledenvergadering aan de orde worden gesteld.

Organisatorische taken overnemen

Voor de aanstelling heeft de club een aantal argumenten. Allereerst overleed onlangs complex beheerder Hans Kampen en zijn taken moeten worden overgenomen. Daarnaast wil Forum Sport zich maatschappelijk verder ontwikkelen. En omdat het aantal leden sinds de oprichting is verdubbeld naar nu ruim 1.300, wordt de organisatie en het managen steeds complexer.

Vrijwilligers en complex beheer

Het gevolg is dat de druk op de huidige vrijwilligers toeneemt en er te weinig nieuwe vrijwilligers bij komen. De verenigingsmanager zou zich op deze taken en de werving moeten gaan toeleggen. Maar ook de commercie, een betere benutting van het complex en het onderhouden en ontwikkelen van relaties met derden moet worden aangepakt. Indien Forum Sport tot de aanstelling van de functionaris overgaat, dan zal dat wel van invloed worden op de hoogte van de contributie.

Meer contributie selectieteams

Er ligt ook een plan op tafel om de contributie van leden in de jeugdselecties te verhogen van 50 naar 100 euro. Dit ter compensatie van het feit dat zij bijgestaan worden door gediplomeerde en betaalde trainers. Maar ook omdat deze leden kleding en allerlei andere faciliteiten krijgen.

“Die situatie is nu een beetje scheef”, stelt het bestuur van Forum Sport. Want de jeugd in de niet-selectieteams betalen nu evenveel contributie.

Follow @Allesportzaken