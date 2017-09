Veenbrand woedt in het Drentse voetballand

Zoals een veenbrand woekert een voetbalruzie in 2e Exloërmond. Na elke bluspoging volgt steevast een nieuw conflict. Families liggen uit elkaar en mensen lopen elkaar straal voorbij zonder te groeten.

“Het voetbal zorgt hier voor een enorme tweespalt”, stelt TEVV erelid Harm Krans zonder enige aarzeling. “Dit is zo bizar, ik kan hier emotioneel van worden.”

83-jarige voetbaltraditie

In het voorjaar van 2016 moest het bestuur van TEVV onder druk van de leden aftreden. Maar het nieuwe bestuur wilde rigoureus een einde maken aan een 83-jarige voetbaltraditie. De nieuwe club met de naam Treffer ’16 werd opgericht.

Materialen opgeslagen

TEVV weigert sindsdien om kosteloos materiaal af te staan aan Treffer ’16. TEVV-spullen zoals ballen, de kalkwagen, de netten en de geluidsapparatuur zijn ergens opgeslagen. Ook het omroephok is van TEVV, verboden terrein dus voor Treffer ’16.

Kleedkamers en kantine

Er staan twee sets lichtmasten om het trainingsveld, één van Treffer ’16 en één van TEVV. Maar over de kleedkamers en de kantine heeft TEVV weer niets te zeggen. Maar Treffer ’16 vindt het “oude meuk, verwaarloosd en vies.” Dus huurt de club tot december kleedkamers en een kantine van de sporthal.

Zegen

Dit seizoen had TEVV een comeback willen maken maar sportwethouder Frits Alberts vind dat er maar plaats is voor één club. En aangezien Treffer ’16 de zaakjes goed voor elkaar had, kreeg die club de zegen. Een voorwaarde was wel dat Treffer ’16 met TEVV om de tafel. Maar dat is nog niet gelukt.

Lastigste missie ooit

Dus heeft de gemeente Borger-Odoorn Anne Prins van SportDrenthe gevraagd om de veenbrand definitief te komen blussen. Prins: “Dit is mijn lastigste missie ooit. Dit is zo complex maar er is voor het eerst bereidheid om te praten.” En het bestuur van het dorpshuis en Treffer ’16 hebben inmiddels ook een afspraak staan.

