Valentijn is succesvol op Nederlandse sportclubs

Circa 21% van de leden van sportclubs ontmoeten hun partner via de sport. Daarmee staat de sportclub voor deze groep op de derde plaats als belangrijkste plek om een partner te ontmoeten.

Ruim 80% van de Nederlanders tussen 15 en 80 jaar heeft een partner. Maar waar ontstaan hun relaties en hoe groot is de rol van de sportclubs als plaats om elkaar te ontmoeten?

Veel grotere kans

Hoe groot deze rol is blijkt uit het factsheet ‘Liefde door de sport’ dat door het Mulier Instituut is gepubliceerd. Een lid dat minstens twee keer per week op de sportvereniging is, heeft aanzienlijk meer kans om daar een partner te ontmoeten. Veel meer dan degene die minder vaak naar de club gaan.

Dit geldt voor de huidige partner (28% vs. 14%), voor het hebben van een liefdesrelatie via de sport in het verleden (40% vs. 25%) en voor minder serieuze relaties zoals one-nightstands (33% vs. 19%).

Tinder en Happn

In een tijd van digitalisering lijken de serieuze relaties het af te leggen tegen vluchtige contacten. Deze ontwikkeling gaat zo snel dat traditionele datingsites alweer opvolgers hebben zoals Tinder en Happn.

En als wij deze platformen moeten geloven, kom je zonder deze websites nooit aan de man of vrouw. Laat staan aan de ware.

Kans op een partner

Maar sport brengt mensen die op elkaar lijken bij elkaar. Naarmate dat in een vaster verband gebeurt (via een clublidmaatschap) of gewoon vaker (via aanwezigheid op sportclubs), neemt de kans op een partner via de club.

De traditionele sport(vereniging) als relatiemarkt kan daarmee probleemloos wedijveren met de nieuwe ontmoetingsplekken in de digitale wereld.

Follow @Allesportzaken