Tv De Meet helpt statushouders aan de slag

Mulue Nabte (25) en Tsnat Bohane (26), vluchtelingen uit Eritrea, kwamen samen per boot aan in Italië. Nu doen zij één keer per week klusjes als vrijwilligers bij TV De Meet in Ossendrecht (Woensdrecht).

“Zij helpen en vinden het leuk”, vertelt voorzitter Mark Ketelaars van tv De Meet. “De club heeft nu extra handen voor groen- en baanonderhoud en zij leren onze taal en gewoonten.”

Integratie en dagbesteding

Het contact ontstond via de partner van een clublid die statushouders helpt om te integreren. Zij opperde om hen dagbesteding te bieden door hen klusjes te laten doen. Zodoende verrichten de twee nu baan- en groenonderhoud.

Nederlands leren

“Tijdens het werk raak je eerder aan de praat”, stelt begeleider Eric Goossens. “Zij geven aan dat zij hier sneller Nederlands leren dan op school. Alleen als zij elkaar even snel iets duidelijk willen maken, gebruiken zij hun eigen taal. Verder spreken wij Engels en beetje met handen en voeten.”

Afspraak is afspraak

Het was voor de twee in het begin even lastig om zich om 10:30 uur in de kantine te melden. “Maar het gaat steeds beter. Typisch een cultuurverschil want hier is afspraak ook afspraak en dan zeg je niet zomaar af en je komt niet te laat. Dat was voor hen wel even wennen.”

Opvangkamp

Tsnat klust graag bij tv De Meet. “Het zijn hier aardige mensen en ik leer beter Nederlands.” Ook Mulue heeft het bij de club naar zijn zin, al mist hij wel zijn vrouw en kind die in een opvangkamp in Ethiopië zitten.

Ik weet het

Zodra zij iemand iets aan het groen zien doen, pakken zij het snel over. Maar ook toen het te slecht weer was om buiten te werken, kwamen zij helpen met het aftimmeren van de nieuwe bar. “Wij zijn blij met hun hulp en binnenkort krijgen zij natuurlijk hun eerste gratis tennislessen”, lacht voorzitter Ketelaars.

Follow @Allesportzaken