Samenwerking tv TSO en de gemeente Achtkarspelen

Tennisvereniging TSO is een actieve sportclub en het bestuur is zich bewust van de sociaal maatschappelijke rol die de club speelt. Het bestuur wil o.a. een actievere rol gaan spelen op het gebied van vitaliteit en de vergrijzing.

Tv TSO in Surhuisterveen wil, samen met de gemeente Achtkarspelen , de vergrijzende gemeenschap stimuleren om meer te gaan bewegen.

Tot op hoge leeftijd

Want ook de gemeente Achtkarspelen heeft te maken met een grote groep senioren die weinig of helemaal niet aan sport doen. En dat terwijl tennis bij uitstek een sport is die tot op hoge leeftijd kan worden beoefend. TSO wil een bijdrage leveren om deze groep 55-plussers te activeren om in beweging te komen.

Tegen vereenzaming

“Daarnaast gaat sporten in groepsverband vereenzaming tegen en dat thema speelt ook in onze gemeente”, stelt sportwethouder Jouke Spoelstra. De wethouder reageert daarom enthousiast op de plannen van tv TSO. Hij onderschrijft ook het belang van een vitale samenleving en de rol die sport daarin kan spelen.

Intentieverklaring

Op 8 juni jl. heeft de wethouder een intentieverklaring ondertekend om samen met TSO te kijken naar vormen van samenwerking om ouderen in beweging te krijgen. “Als tennisvereniging zijn wij blij met de positieve opstelling van de gemeente Achtkarspelen. En wij hebben er alle vertrouwen in dat wij samen een aantal belangrijke stappen kunnen zetten”, zo stelt de club.

Rabobank clubkas campagne

TSO moet nog wel de financiële middelen vinden om de plannen uit te kunnen voeren. “Wij hebben ons daarvoor ingeschreven voor de Rabobank Clubkas Campagne”, zo laat het bestuur weten. “Tijdens deze campagne van 13 t/m 27 juni, kunnen leden van Rabobank Drachten Friesland Oost hun stem uitbrengen op hun favoriete club.” Om die reden doet TSO een oproep aan alle leden van de Rabobank om hun initiatief te ondersteunen door op de club te stemmen.”

Follow @Allesportzaken