Een gezonde leefstijl wordt door trainers gestimuleerd

De basis van het werk van iedere trainer is de ontwikkeling van talent, sportplezier en een gezonde leefstijl. Trainers proberen bovendien de sterke kanten van sporters naar boven te halen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de gezondheid en duurzame sportdeelname van (jonge) sporters.

Via een dieet kunnen sporters (snel) afvallen maar dat mag niet ten koste gaan van energie, gezonde voeding en de spieropbouw. Het is dus ook belangrijk te focussen op een gezonde leefstijl.

Een trainer stimuleert

Een trainer bij een club speelt een grote en stimulerende rol. De scholing ‘Trainen en coachen van jeugd gericht op een gezonde leefstijl‘ geeft handvatten om kinderen van jongs af aan bewust te maken van een gezonde leefstijl. Dit zorgt voor een betere gezondheid op de langere termijn waardoor jongeren actiever en vitaler worden.

Meer inhoud

Trainers die deze cursus hebben gevolgd kunnen meer inhoud geven aan hun functie. Zij kunnen tijdens trainingen beter een gezonde leefstijl stimuleren bij kinderen en jongeren. Trainers zijn zich na de cursus bovendien meer bewust van de motieven van de doelgroep bij het maken van keuzes voor voeding en sport. Deze avondcursus van de Academie voor Sportkader kent de volgende leerdoelen:

inzicht krijgen in en een visie ontwikkelen m.b.t. de aspecten van een gezonde leefstijl i.c.m. sporten;

inzicht krijgen in het gedrag en de gedragsontwikkeling van jonge mensen;

het beheersen van vaardigheden om als trainer sporters te adviseren en stimuleren op het gebied van gezonde leefstijl;

de trainingen kunnen afstemmen op de behoeftes en mogelijkheden van de sporters, waaronder degenen met (risico op) overgewicht.

Avondcursus

De cursus wordt op 22 november en 13 december gegeven in de Sporthallen Zuid in Amsterdam. De cursus start beide avonden om 19:00 uur en is rond 22:00 uur afgelopen. Er is ondersteuning via e-learning met een zelfscan, via voorbeelden en twee praktijkopdrachten.

Follow @Allesportzaken