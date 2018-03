KNLTB in één klap vijftien top 100 tennistrainers rijker

In het tennis is het niet gebruikelijk dat oud-profs in groepsverband een versnelde trainerscursus doen. Tot de afgelopen week, want in één klap is het trainersgilde nu 15 oud-spelers uit de top-100 rijker.

Ook initiatiefnemer Jacco Eltingh rondde de cursus met goed gevolg af. “Wij hebben het zeker niet cadeau gekregen. Al direct bij ons eerste huiswerk appten er al een paar ‘holy shit’.

15 tennistrainers bevoegd

Miriam Oremans, Kristie Boogert, Marcella Mesker, Petra Kamstra, Noëlle van Lottum, Sjeng Schalken, Martin Verkerk, Peter Wessels, Jesse Huta Galung, Edwin Kempes, Melle van Gemerden, Dennis van Scheppingen, Yvette Basting en Nicole Jagerman zijn nu bevoegd om elke trainersfunctie te bekleden.

Kennis

Eltinghs voornaamste doel was het bundelen en overbrengen van kennis. Maar hij vind het ook van belang om oud-topspelers als tennistrainers meer bij zijn werk te betrekken. Op korte termijn treedt een van de geslaagde cursisten zelfs al toe tot de KNLTB. Maar wie dat is, dat wil hij nog niet kwijt.

Aanhoudende kritiek

Door de banden met zoveel mogelijk voormalig topspelers aan te halen, hoopt Eltingh de aanhoudende kritiek op het tennis te verstommen.

“Zij weten nu waar wij mee bezig zijn en als zij kritiek hebben, dan hoor ik dat graag. Dan kan ik er iets mee. Want als ik ergens een hekel aan heb dan zijn het tennistrainers die maar wat roeptoeteren.”

Sven Groeneveld

De verbinding die de voormalig nummer 19 van de wereld voor ogen heeft, wordt steeds beter zichtbaar. Maar wie is zijn volgende prooi? Sven Groeneveld wellicht, die nu zijn handen vrij heeft omdat hij geen coach meer is van Maria Sjarapova?

Snel contact

“Sven is echt een expert maar ik wil hem niet benaderen zonder dat ik hem iets concreets kan bieden. En als hij interesse heeft, dat weet hij mij altijd wel te vinden. Ik hoop ook snel contact met hem te hebben.”

