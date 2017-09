Bastion Baselaar groeit tegen de krimp in

De nieuwe trainer van LTC Bastion Baselaar, Jeroen Bok, zorgt voor nieuw elan bij de club. Komend seizoen starten 25 nieuwe spelers onder zijn leiding. Dit staat haaks op de trend die al jaren gaande is in de tenniswereld.

KNLTB Tussen 2009 en 2014 zag debijna 100.000 leden afscheid nemen. En die daling zette de afgelopen jaren alleen maar door. “Vooral bij spelers van 13 tot 17 jaar”, stelt de bond.

Trainer met visie

Bij Bastion Baselaar echter niet. “De leerlingen komen voor mij”, zegt Bok. Hij staat in de regio bekend als een eigenzinnige trainer met duidelijke visie. Voor iedere speler heeft hij een ander plan van aanpak.

Vaker zien

Een groot deel van de nieuwe spelers bij Bastion Baselaar heeft al eens onder zijn hoede getraind. “Maar ik kon veel spelers maar één of twee keer per week begeleiden. Hier kan ik spelers vaker per week zien, dat is veel beter, zowel voor de spelers als voor mijzelf.”

Van club ruilen

Stefan Lončar is met Bok meegekomen naar de tennisclub. “Ik vind zijn manier van lesgeven erg prettig. Ik vond het geen probleem om vanwege Jeroen mijn oude club te verruilen voor Bastion Baselaar. Hij zorgt er voor dat ik iedere training het beste uit mezelf haal.”

Stijging

Het niveau van de selectieteams van Bastion Baselaar stijgt al een aantal jaar. Onder leiding van de voormalige trainer, Bas van Hooijdonk, klom het eerste gemengde team op van de derde klasse naar de hoofdklasse.

Bok hoopt die stijging vast te kunnen houden. “Ik wil het maximale uit iedere speler halen. En als iedereen individueel beter wordt, dan wordt de club dat ook.”

Keuze snel gemaakt

PR-bestuurslid Rob van Thiel. “De keuze voor Bok was al heel snel gemaakt. Hij heeft zijn sporen in het tennis verdiend en is voor ons dus de juiste man.”

