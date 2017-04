Almere City FC gaat de jeugdopleiding concentreren

René Koster is bij Almere City FC trainer van de beloftenploeg. Daarnaast is hij vanaf het seizoen 2017/2018 hoofd van de jeugdopleiding van de club. Na overleg met het bestuur is besloten dat de ontwikkeling van de jeugdopleiding meer de nadruk moet krijgen. Om dat mogelijk te maken gaat de club 3 van de 8 jeugdteams opheffen.

Koster : “Wij gaan in de jeugdopleiding van Almere City FC meer inzetten op de individuele ontwikkeling van spelers omdat wij meer spelers bij het eerste elftal willen gaan afleveren.”

Advies

Volgens Koster is het afstoten van de 3 teams nodig om zo in de toekomst meer spelers klaar te kunnen stomen voor de hoofdmacht. Hij heeft zijn advies daarover gepresenteerd aan de directie van de club. Ook de Raad van Commissarissen volgt zijn advies zodat dit volgend voetbalseizoen al kan worden uitgevoerd.

Vertrouwen

Koster krijgt nu van Almere City FC het vertrouwen om zijn visie te implementeren in de jeugdopleiding en deze op een hoger niveau te brengen. “Dit is mijn club, ik woon in deze stad en ik heb hier ook al zeven jaar gewerkt. Ik heb hier de overstap van het amateurvoetbal naar het profvoetbal en de professionalisering meegemaakt. Ik ben blij dat ik van de directie nu het vertrouwen krijg om mijn meerjarenplan uit te voeren.”

Alle faciliteiten

Koster hoopt dat de jeugdopleiding zo een meer aansprekende status gaat krijgen. “Wij willen dat spelers uit de regio Flevoland en Noord-Holland er nu voor gaan kiezen om bij ons in de jeugdopleiding te komen te voetballen. Zij mogen hier een professionele en verantwoorde opleiding verwachten met alle faciliteiten om het maximale uit zichzelf te halen.”

