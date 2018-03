Tips en trucs om meer leden naar de ALV te krijgen

De jaarlijks terugkerende ALV staat in de planning van vrijwel alle sportverenigingen. Maar in de praktijk blijkt het best lastig om daarvoor veel mensen op te trommelen. Daarom wat tips en trucs.

De KNSB geeft elf tips en trucs om een ALV goed bezocht te krijgen. Maar deze gelden net zo goed voor andere sporten.

• Laat de leden de ALV agenda (mee)bepalen en vraag hen om ook onderwerpen aan te dragen. Zo wordt helder wat er in de club leeft én de betrokkenheid vergroot.

• Breng de ALV onder de aandacht via de site, sociale media, het clubblad en een lokale krant, maar zorg ook eens voor een ludieke uitnodiging. Bijvoorbeeld door ouders te bellen en te attenderen op de ALV.

• Nodig een spreker uit zoals een topsporter die vroeger lid was. Hij of zij kan voor een frisse blik met nieuwe invalshoeken zorgen. Het kan twijfelaars net even een duwtje in de rug geven.

Nevenactiviteit

• Organiseer naast de ALV een nevenactiviteit zoals een vrijwilligersavond of een barbecue. Leden zullen dan eerder geneigd zijn om naar de ALV te komen.

• Ga met de leden eerst sporten en koppel daar een inzamelingsactie aan. Zo komen er veel leden op de been die bovendien met een goed gevoel aan de vergadering beginnen.

• Organiseer de ALV eens in een andere omgeving dan het clubhuis of de kantine. Trek de aandacht en plan de ALV eens een keer in een café in de buurt.

• Betrek ook lokale ondernemers en regel met hen een veiling of loting op dezelfde avond als de ALV. Met mooie prijzen is de opkomst hoger én de club kan via hen de ALV ook promoten.

Betrokken leden

• Zorg het hele jaar door voor betrokken leden. Daardoor wordt de kans groter dat de opkomst bij de ALV hoog is.

• Vergader kort en functioneel en maak van het tweede deel van de ALV een brainstorm over de toekomst van de club. Vaak komen hier leuke ideeën uit en de leden die er mee aan de slag willen.

• Gebruik de ALV om bepaalde leden in het zonnetje te zetten. Huldig bijvoorbeeld de kampioenen of benoem iemand tot erelid of lid van verdienste.

• Maak de vergadering interactief en laat een paar commissies hun verslag samen met de nieuwe plannen presenteren.

