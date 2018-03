Kunnen wij toekomstig talent wel zo vroeg voorspellen?

“Een middelmatige jeugdvoetballer kan uitgroeien tot sterspeler”, weet de Zwitserse voetbalbaas Laurent Prince. “Maar dan moet je geduld hebben. Met vroegrijpe jeugdspelers win je wedstrijden maar met te vroegtijdig voorspellen en scouten verliest je talent.”

Laurent Prince is hoofd van de jeugdopleiding van FC Luzern en krabbelde eens 20 namen op een briefje. Deze jongens, allemaal 12 jaar oud, waren de beste spelers van de regio.

Vijf jongens

Vijf jaar later vond hij het blaadje terug en legde er de selectie van de nu 17-jarigen van FC Luzern naast. Nog maar vijf jongens van het oude lijstje zaten bij de selectie. En het waren niet eens de spelers van wie hij vijf jaar terug het meest verwachtte.

“Dat kon twee oorzaken hebben”, zegt Prince, nu technisch directeur van de Zwitserse voetbalbond. “Of ik zat er destijds naast met mijn voorspelling. Of wij kunnen lastig voorspellen wie goed wordt en wie niet.”

Geen talent verliezen met voorspellen

De Zwitsers zijn niet erg geïnteresseerd in het herkennen van heel jong talent. Het voetbalbeleid in Zwitserland voorkomt liever dat talent al in de knop wordt gebroken. “Dat is moeilijk maar noodzakelijk want Zwitserland is een klein voetballand, met 275.000 spelers. Dus om te kunnen concurreren kun je het je niet veroorloven om talent te verliezen”, stelt Prince.

Het moet anders

Grote voetballanden kunnen het zich permitteren om onderweg de laatbloeiers kwijt te raken. Er komen namelijk altijd weer andere spelers voor in de plaats. “Maar als klein land moet je het anders doen”, zegt Prince. “Sommige spelers hebben simpelweg meer tijd nodig om zich te ontwikkelen. Als je hen in een Darwinistisch systeem stopt, dan raak je hen kwijt.”

Drie maatregelen

De Zwitserse voetbalbond heeft een brede strategie ontwikkeld om effect te bereiken maar de volgende drie maatregelen springen eruit:

• De trend is dat clubs kinderen op steeds jongere leeftijd scouten maar houd hen weg bij de profclubs. ;

• Bestrijd het leeftijdsnadeel. Een voorkeur voor vroegrijpe spelers mondt uit in het geboortemaandeffect;

• Schaf de ranglijst af.

Als er geen ranglijst is, is er ook geen prikkel meer om koste wat kost te winnen. En zonder die prikkel is er ook geen stimulans meer om talent te voorspellen en de vroegrijpe kinderen te selecteren. Zo blijven er meer kinderen voetballen en krijgt meer talenten de kans om tot bloei te komen.

Ideeën klinken logisch

Prince zijn ideeën klinken logisch. Maar zij werpen de vraag op of grote landen moeten blijven voorspellen of het net zo zouden moeten aanpakken? Landen zoals Duitsland, of zelfs Nederland dat met een miljoen KNVB-leden een voetbalreus is vergeleken met Zwitserland?

